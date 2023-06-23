【全球樓泡】星級分析員卓百德：樓價一定跌

在過去3年，世界多地樓價大升了兩年然後利率上漲一年，加上未來經濟或會出現衰退，造就了樓市泡沫快要爆破的危險境況。「星級分析員」卓百德(Peter Churchouse)從樓宇成本和租賃需求切入，雖然認為起碼主要大城市的不致於會崩盤，但樓價毫無懸念會回落。

各國樓價在疫情大流行初期和中期普遍上漲，卓百德接受《東方日報》專訪時指出，原因是當時低利率，政府利用財政和貨幣政策刺激經濟，以及人們的其他消費支出受限，包括不能外遊亦幫助推高了樓價。在某些國家或地區，人們更選擇了「細屋搬大屋」，在疫情中尋找更大的生活空間。其中澳洲、新西蘭和南韓的全國樓價漲幅最大，加拿大等地緊隨其後。英國、美國、新加坡和許多歐盟國家也見樓價大幅增長。

●受惠租金上升 未致崩圍

然而，他指出，過去一年的加息，使這些國家的許多城市現在都見樓價向下調整。當中以澳洲、新西蘭、美國和加拿大的許多城市尤為明顯。還有在息口以外，美國和歐洲經濟衰退的風險正在增加，而中國的增長不如預期般強勁，因此可能會影響就業和總體需求，包括住房需求。

不過，他認為，樓價在這些城市調整而不崩盤的原因之一，是全球供應鏈問題和勞動力短缺，雙雙增加了建屋成本，這意味發展商不願大幅降價求售。

另外，站在投資者角度，隨着利率上升，資本率擴張(Cap rate expansion)理應令樓價下降，因為假設回報不變，投資者需要更高的資金成本才能取得相同的租金回報。可是倫敦、巴黎、里斯本、奧克蘭和悉尼等許多主要城市中心的租金上漲，在一定程度上抵銷了這種價格下行預期。