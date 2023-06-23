美股個別發展　紐油挫4%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.33%，報102.4；港匯見7.8295；離岸人民幣(CNH)報7.1932；美元兌日圓處142.96；歐元報1.0956，英鎊報1.2747。金價處1,914.88美元。布油報74.23美元，紐油報69.36美元。比特幣變動不大，報2.99萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水80點。

●道指收報33,946點，跌4點或0.01%；標指收報4,381點，升16點或0.37%；納指收報13,630點，升128點或0.95%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,117點，跌101點。

●6月恒生指數夜期收報19,243點，跌7點，高水25點，成交13,306張。

●紐約期油收報每桶69.51美元，跌3.02美元或4.16%；倫敦布蘭特期油收報每桶74.14美元，跌2.98美元或3.86%。

●紐約期金收報每安士1,923.7美元，跌21.2美元或1.1%。

●英國富時100指數收報7,502點，跌57點或0.76%；德國DAX指數收報15,988點，跌34點或0.22%；法國CAC指數收報7,203點，跌57點或0.79%。

●英倫銀行宣布加息0.5厘，超市場預期。

●國泰航空5月客運量按年增長23.45倍。

●美國上周首次申領失業救濟26.4萬人，高過市場預期。

●分析指英國加息半厘對刺激鎊匯作用不大

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