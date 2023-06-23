國泰航空5月載客量141萬人次　按年增長23倍

國泰航空於5月份載客141.7萬人次，較2022年同月增加23.45倍。收入乘客千米數按年上升16.64倍。乘客運載率增加24.7個百分點至85.1%，以可用座位千米數計算的運力按年增加11.52倍。今年首5個月，載客人次較去年同期增加32.81倍，運力上升17.86倍，而收入乘客千米數則上升30.62倍。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，5月份的客運業務表現持續理想。公司陸續提升運力，增加更多航班前往美國、南亞及日本等受歡迎的目的地。儘管客運需求於復活節假期高峰後短暫放緩，但在月底佛誕的長周末假期再次回升，其中尤以出行日本及泰國最為活躍。經香港樞紐轉機往返內地的需求亦十分殷切。

國泰航空於5月份運載10.98萬公噸貨物，較去年同月增加18.8%，因當時受限於嚴格的機組人員檢疫措施，以致貨運運力大幅下降。月內的貨物收入噸千米數按年增加73.4%，運載率下跌14.2個百分點至61.5%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加113.6%，2023年首5個月，載貨量較去年同期增加28.2%，運力增加154.6%，而貨物收入噸千米數則上升107.2%。

劉指出，5月份的貨運量大致平穩。高科技及新推出消費產品因庫存量高企，貨運量持續遜於預期。然而，電子商貿表現相對活躍，而運送飛機引擎的特別方案需求，亦因更多客運服務恢復而有所增加。

劉展望，對夏季客運高峰期的需求保持樂觀，預料留學生在學期結束後返港將增加客運量。在重建航線網絡方面，除早前已公布將於今年8月及10月分別恢復約翰內斯堡及芝加哥航班外，亦將於今年12月16日至明年2月29日期間，恢復每周3班往返新西蘭基督城的季節性航班。

夏季的貨運需求傳統上較為淡靜，預期將於第三季末才有顯著的回升。由於整體貨運供過於求，市場競爭料更為激烈。國泰在重建廣體客機網絡的同時，亦會繼續捕捉貨運商機及靈活調整貨機運力。正因如此，公司將分配更多貨機運力予北美的多倫多和邁阿密貨運航點。

國泰集團繼2022年實現整體經營正現金流後，2023年至今繼續錄得經營正現金流。此外，集團於2022年全年業績報告書，提及一項視作出售中國國際航空股份而產生估計約19億港元的一筆過非現金收入，將會在2023年上半年確認。因應上述因素，以及聯屬公司延遲3個月發表的業績報告帶來的抵銷效應，預計集團仍將於2023年上半年錄得綜合盈利。