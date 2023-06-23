港股跌幅擴大　失守萬九關　滙豐跌穿60元

港股跌幅擴至超過300點，恒生指數失守萬九關，低見18,939點。國企指數跌近百點；科技指數跌70點。

大型科網股跌幅擴大，小米集團跌2.5%；美團跌2.2%；騰訊跌1.7%；百度跌1.5%；京東集團及網易跌1.1%；阿里巴巴跌0.8%。

金融股合力拖低大市，滙豐控股跌2%，低見59.95元，暫於60元水平爭持。招商銀行跌2.5%；友邦保險跌2.3%；中國平安跌2%；香港交易所跌近1%，考驗300元支持。

汽車股顯著回吐，之前急升「蔚小理」跑輸。小鵬汽車挫7.8%；蔚來跌6.2%；理想汽車跌3%。比亞迪股份跌2.5%；吉利汽車跌3.3%；長城汽車跌1.9%。

【09:20】港股偏軟 滙豐及美團跌1% 三桶油受壓

港股開市偏軟，恒生指數跌83點或0.43%，報19,135點；國企指數低開38點或0.44%，報6,477點；科技指數跌16點或0.42%，報3,944點。

大型科網股普遍向下，美團跌1.5%；百度跌0.9%；小米集團跌0.7%；網易跌0.4%；京東集團跌0.3%；騰訊跌0.1%。阿里巴巴升0.3%。

金融股個別發展，招商銀行跌2.1%；滙豐控股跌1.1%；友邦保險及建設銀行跌0.2%；香港交易所跌0.1%；中國平安無起跌；工商銀行升0.2%。

紐約期油挫逾4%，三桶油受壓。中國石化跌1.3%；中國石油跌0.9%；中國海洋石油跌0.7%。