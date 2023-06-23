【高盛推介】騰訊見半個月低位　資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股本周連跌4日，累計跌幅達7%，今(23日)早最低見333港元的半個月低位。現報335.2元，跌約1.5%。騰訊公布，本周三於聯交所回購118萬股，涉資約4.02億元。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於本周二及本周三獲資金積極趁低吸納，共錄得約3,920萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，騰訊於本周三獲資金繼續沽出，錄得約3.9億元資金淨賣出。

就騰訊再度跌至低位，投資者在部署時建議從風險角度出發，重新審視產品條款，選擇合適市況的產品以控風險。

騰訊購16518，行使價400元，2023年8月28日到期，實際槓桿12.9倍，高槓桿。

騰訊購16666，行使價380元，2023年8月28日到期，實際槓桿12.0倍，貼價。

騰訊購13871，行使價420.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿10.8倍，低面值。

騰訊牛66002，收回價320元，行使價317.2元，換股比率500，槓桿比率18.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿6.5倍，中年期、時間值損耗較低。

騰訊熊60842，收回價370元，行使價372.8元，換股比率500，槓桿比率9.1倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

騰訊熊59847，收回價390元，行使價392元，換股比率500，槓桿比率6.0倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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