【高盛推介】平保見今年新低　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安周三(21日)跌約1.4%，今(23日)早持平開市後隨即失守50港元水平，最低見48.8元的本年至今低位。現報49.15元，跌約1.7%，為連續第4個交易日下跌。平保早前公布，今年首5個月，保費收入約3,866.73億元人民幣，按年增長6.16%。平保並料今年淨利潤均值為1,229.53億元人民幣，按年增長46.77%。

觀察個股輪證資金流向，平保好倉及淡倉於本周二分別錄得約460萬及10萬元資金流入後，本周三均獲資金轉向沽出。

投資者在部署平保相關好或淡倉時，由於股價均跌至近期低位，建議重新審視產品條款，避免盲目選擇早前留意，但已不適合現況部署的條款產品。

平安購17341，行使價62.55元，2023年10月3日到期，實際槓桿11.1倍，高槓桿。

平安購16031，行使價65.05元，2023年10月9日到期，實際槓桿11.2倍，低面值、高槓桿。

平安購13945，行使價60.25元，2024年1月19日到期，實際槓桿7.3倍，中年期、時間值損耗較低。

平安牛65391，收回價45元，行使價44.4元，換股比率100，槓桿比率10.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

平安沽29272，行使價45.95元，2023年12月20日到期，實際槓桿5.8倍，低面值。

平安熊63885，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率4.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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