明雋收票60張超購1倍　端午節錄800個參觀人次

該集團營業及市務總經理馮倩平稱，昨日端午節假期有不少準買家到展銷廳參觀，單日錄得800個參觀人次。而目前入票人士有一半屬區內客，亦有部分來自九龍東及九龍西的。同時，整體客群以用家為主，投資者則佔約兩成。項目將視乎市場反應考慮加推，加推單位售價有調整空間。

該盤夥同中原地產及中原按揭為買家提供優惠。中原按揭董事總經理王美鳳表示，最新推出的「高成數低息按揭優惠」，按揭成數最高達九成，按息全期低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，享特高現金回贈2.8%，按揭年期最長30年。她續指，由於明雋屬短期樓花項目，故買家亦可即時申請九成按保上會。

此外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，今年迄今一手市場累計錄得約6,300宗成交，對比去年上半年所錄約4,700伙，增加逾三成。自本港踏入復常之路後，一手交投均用家為主。他指，美國暫緩加息後，6月下半月的樓市氣氛明顯好轉。