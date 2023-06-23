【摩通推介】港股調整至6月升浪的0.618比率
2023年06月23日 15:14
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摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部：港股今日(23日)連跌第4日，恒指自受制100天線後本周連失50、250及200天線，今早連19,000點亦一開市便跌穿。恒指牛證收回價介乎18,850點至19,199點的重貨區被收回，下一個較高街貨水平為18,800點，截至周三收市，相對期指約563張，而不少資金即市流入此收回水平的牛證。大市4日由高位計累跌1,300點，而6月前3周升浪則超過2,100點，意即近日已回調升浪的約0.618比率，若認為大市下周能喘定反彈，可參考購(16301)，行使價20,000點，實際槓桿14.1倍，2023年09月28日到期。如擬部署追沽可留意沽(12202)，行使價18,350點，實際槓桿11.1倍，2023年9月28日到期。
內地假期繼續休市，缺乏港股通資金參與，大市半日成交僅370億港元，如投資者認為下周大市成交回升能利好港股，可注意牛(65510)，收回價18,300點，實際槓桿28.6倍，2025年10月30日到期。產品特點是中距離、低街貨。如擬部署追沽可參考熊(67421)，收回價19,727點，實際槓桿18.2倍，2025年12月30日到期。產品屬活躍條款、全場最貼熊。
美國聯儲局主席鮑威爾指今年繼續加息是適當，據CME Fed Tool顯示，下月加0.25厘機會約77%。美匯升浪再現，今早兌日圓升至143水平創超過7個月新高，日本股市今早曾高開但其後由升轉跌，日經指數失守33,000點，如投資者希望進場部署，可留意摩根大通發行的日經平均指數認股證。看好可參考日經購(10930)，行使價38,000點，實際槓桿約8.5倍，明年3月初到期；看淡可留意日經沽(10899)，行使價27,000點，實際槓桿約8.6倍，今年12月初到期。
金價受壓，期金創3個多月新低，逼近1,900美元支持，如投資者認為金價有望回升可注意S金購(29297)，行使價1,528.5港元，實際槓桿12.1倍，2023年12月20日到期。如擬部署追沽可留意S金沽(16262)，行使價1,333.33港元，實際槓桿6.6倍，2024年9月30日到期。
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