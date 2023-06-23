道期跌148點 油價挫逾1%
2023年06月23日 16:14
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美匯指數報102.96；港匯見7.8289；離岸人民幣(CNH)兌美元收復7.22水平，最新報7.2127；美元兌日圓報142.97；歐元處1.0871；英鎊報1.2712。金價報1,918美元。國際油價挫逾1%，布油報72.9美元，紐油報68.19美元。比特幣變動不大，穩企2.99萬美元水平。道指期貨跌148點。
●市後關注點
-21:45 美國6月標普服務業PMI
-22:30 美國6月標普製造業PMI
●恒生指數開市不久隨即插穿萬九點大關，全日收報18,889點，跌328點或1.7%。國企指數收報6,394點，跌111點或1.71%；科技指數收報3,879點，跌82點或2.08%，主板成交697億港元。恒指全周跌1,150點，跌幅5.73%；科指跌354點或8.36%。https://rb.gy/2786e
●德國6月製造業採購經理指數(PMI)初值跌至41，創37個月新低。
●耶倫：美衰退風險下滑，消費支出下降是抗通脹代價。
●鮑威爾：經濟漸回正軌，未來謹慎加息。
●貝萊德據報再裁員，受影響員工少於1%。
●巴菲特再向五基金會捐贈巴郡股份，累計捐贈逾3900億元。
●亞馬遜投資7.8億元開設生成式AI創新中心。
●加息幅度小過預期，土耳其里拉跌至新低。
●傳荷蘭下周公布限制ASML光刻機出口至中國。
●日圓兌美元跌至去年干預後水平，交易員料直插145。
●離岸人民幣跌穿7.22水平，近7個月最弱。
●積金評級：6月MPF料人均賺6600元。