【產經直播】港股失萬九關 尋底之旅未完？
2023年06月23日 16:17
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美國聯儲局主席鮑威爾表明今年可能再加息兩次；而英國央行出乎意料加息半厘至5%，創15年以來新高。環球息口繼續上升，環球股市都要繼續震？
環球加息潮再惡化，港股跌足全周。恒指周五(23日)低開83點後愈跌愈深，最多跌418點，收市仍跌328點，報18,889點，成交697億元。港股失守萬九關，加上缺乏利好消息，離岸人民幣更創近7個月新低，港股尋底之旅又未完？下周北水回歸，有望打救港股？
英倫銀行宣布加息後，基準利率升至5厘，為2008年10月金融危機以來最高水平，對滙控(00005)股價有冇幫助？不過滙控今日就失守60元關，收市跌2%，現價值唔值得吸納？
車股顯著回吐，比亞迪(01211)、理想(02015)分別跌3%左右，蔚來(09866)更大瀉6%。有消息指，小鵬(09868)計劃進軍香港，推出右軚車型，不過，消息反而令股價急挫8%，大行大摩指，內地延長新能源車購置稅政策符預期，或令短期行業情緒有支持，但預料新能源汽車銷量或利潤率，並不會有任何明顯變化，因競爭仍激烈及經濟前景不明朗，車股早前升勢已告一段落？
全球央行再掀加息浪潮，美元匯價反彈，國際金價創3個月新低，金礦股整體下跌，金價短期難有反彈？金礦股不宜趁低吸納？
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