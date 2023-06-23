【產經直播】港股失萬九關　尋底之旅未完？

美國聯儲局主席鮑威爾表明今年可能再加息兩次；而英國央行出乎意料加息半厘至5%，創15年以來新高。環球息口繼續上升，環球股市都要繼續震？

環球加息潮再惡化，港股跌足全周。恒指周五(23日)低開83點後愈跌愈深，最多跌418點，收市仍跌328點，報18,889點，成交697億元。港股失守萬九關，加上缺乏利好消息，離岸人民幣更創近7個月新低，港股尋底之旅又未完？下周北水回歸，有望打救港股？

全球央行再掀加息浪潮，美元匯價反彈，國際金價創3個月新低，金礦股整體下跌，金價短期難有反彈？金礦股不宜趁低吸納？

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