公司遷冊制度料明年交立法建議　訂明不可危害國家安全

港府建議引入公司遷冊制度，以便利非香港公司，將註冊地遷移至港，早前已完成市場諮詢。財經事務及庫務局已向立法會提交文件，並在下月3日在財經事務委員會例會討論有關議題。局方文件中透露，正仔細研究公眾諮詢期間所收集到的意見，並將可行的建議適當地納入方案，目標是在2024年上半年提交有關立法建議。

當局又指，注意到保險業界對遷冊來港的需求殷切，因此希望儘快推出一套公開簡便的機制，讓現時已有意遷冊來港的公司盡早完成計劃。持份者亦就擬議遷冊機制的申請資格和程序、對公司運作的影響等提出不少意見，現正與公司註冊處、稅務局及金融監管機構研究有關意見，以釐清遷冊對公司運作、稅務責任以及合規要求等方面的影響，盡早開始制訂所需的銜接安排。

值得留意的是，文件在附件列出公司遷冊來港申請資格，當中包括公司須遵從《公司條例》就本地公司註冊作出的所有規定，亦不會用作非法用途或有違公眾利益或危害國家安全；真誠地作出註冊轉移申請，而非意圖藉此欺騙公司的現有債權人，並已按原註冊地的法律規定，就公司註冊轉移取得成員同意；及有能力償付其在申請遷冊日期後12個月內到期的債項；並無進行清盤，也沒有與接管、妥協或安排等的相關法律程序正在或有待進行。

公司註冊處處長會獲賦權處理公司遷冊申請個案。遷冊程序不應影響公司在原有司法管轄區的稅務責任。根據《稅務條例》(第112章)，任何人如在香港經營行業、專業或業務，並在有關課稅年度從該行業、專業或業務獲得於香港產生或得自香港的利潤，則無論該人的居籍為何，都須繳付在該課稅年度的利得稅。