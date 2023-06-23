梁鳳儀：強大監管框架為加密生態系統可持續發展關鍵

本港虛擬資產服務提供者發牌制度6月起生效。香港證監會行政總裁梁鳳儀出席活動時表示，「目標不是成為加密貨幣交易中心」，但該會理解加密貨幣交易是虛擬資產生態系統的重要組成部分，且歡迎分佈式分類帳技術(DLT)在金融服務領域的應用，從債券代幣化到投資基金，坦言香港在建設生態系統方面還有很長的路要走，但相信香港虛擬資產金融科技社區建立，將加快生態系統發展，認為擁有強大且穩健的監管框架，是確保加密生態系統可持續發展的關鍵。

她指出，DLT已應用在許多全球金融活動，不少金融機構亦正探索如何將金融資產代幣化，或在私有區塊鏈上開發自己的代幣，以提高效率、提供透明度，並解決清算、結算和支付方面的難題。儘管去年加密貨幣Luna和Terra崩盤，導致「加密貨寒冬」，並引起一系列違約及破產事件，正正凸顯加密資產市場損失和波動的高風險，而將虛擬資產服務提供商納入均衡的監管體系，則是擁抱創新、增強對虛擬資產生態系統信任的唯一途徑。

事實上，證監會早於2017年已提出虛擬資產監管框架，至2019年推出虛擬資產服務提供者自願發牌制度。梁鳳儀提到，當年比特幣和許多其他加密代幣不屬於證監會的監管範圍，基本上可以完全禁止虛擬資產交易，並忽略它。然而，監管可能被視為比特幣等加密貨幣「合法化」，加上禁止資產交易也不符合香港這個開放資本市場，而投資者仍然可以在海外網上平台進行交易。因此，若平台不受監管，投資者就會受到傷害，故證監會擴大對非證券代幣的監管範圍，同時重申採用「相同業務、相同風險、相同規則」的監管原則。

她又指，雖然證監會的監管，或被外界視為強硬態度，但強調該會的監管制度一直具透明度、一致性及可預測的。另外，中國仍然禁止加密貨幣交易，但香港將虛擬資產納入監管，而港府亦刊發政策宣言，是香港奉行「一個國家，兩種制度」最明確信號。