永泰等沙田顯和里項目獲批建一幢31層高住宅　樓面近9萬方呎

至於，灣仔皇后大道東72至76號也獲准興建1幢31層商住物業，並設一層地庫，提供總樓面面積約20,946方呎，當中，住宅佔約16,119方呎。九龍城嘉林邊道30號林邊大廈則准建一幢6層高連一層低層地下住宅大廈，涉及樓面約23,270方呎。

另外，豪宅項目包括太古集團等的山頂施勳道28號，批建1幢3層高(設於一層低層地下以上)的洋房，涉及住用樓面面積約8,143方呎。私人業主持有的九龍塘又一村紫藤路5號項目獲批建一幢3層高洋房，附設泳池，總樓面面積約10,291方呎。

商業項目方面，九龍灣國際展貿中心也批建4幢16層商廈，全數坐落於3基座及3層地庫之上，提供總樓面面積約1,767,875方呎。尖沙咀漢口道31至37號物業也獲批建一幢21層高商廈，涉及樓面面積約115,296方呎。