永泰等沙田顯和里項目獲批建一幢31層高住宅 樓面近9萬方呎
2023年06月23日 18:45
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沙田顯和里住宅地
屋宇署4月批出20份建築圖則，佔12項為住宅商住項目，其中，永泰地產(00369)及萬科海外(01036)於去年以逾7.86億元合作投得的沙田顯和里住宅地，獲批建一幢31層高住宅物業，另設一層低層地下，提供樓面共約89,341方呎。項目同時將採用組裝合成建築法興建。
多項市區舊樓獲批重建圖則，當中，恒基地產(00012)去年以逾5.88億元透過強制拍賣投得的大坑新村街17A至25號，准建一幢27層高商住樓，涉及樓面面積共約47,739方呎。而去年有財團以5.29億元強拍統一業權的中環士丹頓街47至59號，亦批建一幅23層高商住大廈，提供樓面面積共約42,078方呎。
至於，灣仔皇后大道東72至76號也獲准興建1幢31層商住物業，並設一層地庫，提供總樓面面積約20,946方呎，當中，住宅佔約16,119方呎。九龍城嘉林邊道30號林邊大廈則准建一幢6層高連一層低層地下住宅大廈，涉及樓面約23,270方呎。
另外，豪宅項目包括太古集團等的山頂施勳道28號，批建1幢3層高(設於一層低層地下以上)的洋房，涉及住用樓面面積約8,143方呎。私人業主持有的九龍塘又一村紫藤路5號項目獲批建一幢3層高洋房，附設泳池，總樓面面積約10,291方呎。
商業項目方面，九龍灣國際展貿中心也批建4幢16層商廈，全數坐落於3基座及3層地庫之上，提供總樓面面積約1,767,875方呎。尖沙咀漢口道31至37號物業也獲批建一幢21層高商廈，涉及樓面面積約115,296方呎。