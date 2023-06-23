城規會同意新地屯門九巴車廠等重建3幢商廈　涉樓面208萬方呎

該項目發展範圍包括屯門市地段第79號的嘉栢中心I，以及第80及81號的建豐街與建榮街貨倉與車廠地皮及毗連政府土地，與港鐵屯門站只相隔一條屯門河，地盤面積共逾40.07萬方呎，當中逾18.17萬方呎為政府地。地皮現時被劃作綜合發展區(1)、綜合發展區(2)及顯示為「道路」的地方，獲准可一律改劃為商業(2)地帶，以地積比率約9.5倍發展。

項目發展資料顯示，市地段第79號及80號地皮，建築物發展高度為主水平基準以上不多於140米，而地段第81號地皮則為不多於120米。項目亦會有其他商業用途如零售商店及服務行業及食肆等，同時提供一間幼稚園。

該發展並設3至4層地庫作停車場用途，提供共922個私人車位，以及105個公眾車位以重置現時在建豐街的時鐘車位。上述申請人提交的文件指，擁有計劃發展範圍內市地段第80及81號的業權，令發展可及早分階段落成。