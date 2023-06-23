【科技圍堵】荷蘭再限光刻機輸華 下一戰線將在...

中美科技爭霸持續，已經站隊美國的荷蘭目前已停止向中國出口極紫外光(EUV)光刻機等高端設備。有外媒引述消息指，荷蘭政府計劃最快下周公布新措施，收緊光刻機生產商ASML產品運往中國的限制，具體而言或於本月30日或7月首周公布。

報道指，荷蘭可能會額外禁止3款遠紫外光(DUV)光刻機對中國的銷售，惟未必會在新措施中明確「點名」ASML或中國。較早之前，ASML副總裁Christophe Fouquet曾接受媒體訪問，堅稱半導體業只有通過合作才能成功，任何國家想與他國脫鈎，並建立完全自主的產業鏈，即使非不可能也會極其困難。

早於今年1月底，荷蘭及日本已原則上同意加入美國的陣營，擴大對華出口晶片生產設備的限制。日本政府於3月底公布了具體的措施，包括下令23款高端半導體設備出口時需要先申請許可，並於5月正式明確新措施會在7月23日生效。至於荷蘭雖然已表明會擴大對特定半導體設備的出口管制，惟迄今尚未公布具體措施。

分析估中美或鬥到AI

美國頻繁地針對半導體領域打壓中國的發展，反映中美之間的鬥爭已進入新里程。有分析估計，科技戰將持續燃燒，下一個戰線可能會是在人工智能(AI)方面。

商業顧問公司Albright Stonebridge科技政策主管Paul Triolo說：「華盛頓可能會做出更多嘗試，把矛頭指向在中國開發、某些類型的應用程式(App)，未來一年，生成式AI可能就是焦點。」拜登政府正在判斷，哪種技術既能促進中國軍事現代化，還能提升中國企業在生成式AI領域的能力。

值得關注的是，中國此前以安全隱患為由，要求停止採購來自美國記憶體晶片大廠美光科技(Micron)的產品。Triolo認為，美國可能會為此事向中國發難，而中國亦會對美方的出口管制作出還擊。

另一家顧問公司、總部位於多倫多的The Geopolitical Business行政總裁Abishur Prakash則形容，中美的科技戰「即將進入高潮」。他表示，與先前因為5G技術、TikTok引發的衝突不同，當時兩大國仍相信歧異可被弭平，但現在政治上已經陷入僵局，中美之間的鴻溝加深許多，沒有任何一方想要消弭分歧。