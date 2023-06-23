大埔雅景花園洋房累減300萬　連租約3000萬沽

新界洋房減價後亦有捧場客，大埔雅景花園同類物業，累減300萬元，連租約售3,000萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原陳凱超表示，西灣河鯉景灣安翠閣高層C室，實用面積約495方呎，兩房間隔，最初叫價850萬元，最終以808萬元成交，累減42萬元，呎價約16,323元。

●美聯蔡玉峰稱，鰂魚涌康景花園D座中層6室，實用面積約443方呎，兩房設計，近期叫價約600萬元，獲同區用家議價至550萬元成交，呎價約12,415元。

●利嘉閣鄧惠源指，西半山高雲臺低層D室，實用面積約763方呎，三房間隔，年輕夫婦因心儀該區校網，以1,280萬元承接，呎價約16,776元。

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九龍區

●中原文慧表示，奧運站維港灣8座中層A室，實用面積約695方呎，套三房加工人房間隔，望海景，今年初以1,800萬元放售，累減至1,642萬元沽出，呎價約23,626元。

●利嘉閣鮑允中指，牛頭角淘大花園B座中低層7室，實用面積約375方呎，5月開價575萬元，市靜下多次減價，累減58.6萬元，獲上車客以516.8萬元購入，呎價約13,773元。

●世紀21富山黃澤龍稱，鑽石山居屋鳳禮苑A座高層3室，實用面積約407方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價380萬元，放盤約6個月，減至306萬元成交，呎價約7,518元。

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新界區

●美聯黃國清指，大埔雅景花園E型單號屋，實用面積約1,847方呎，去年9月連租約開價3,300萬元，減價300萬元，剛以3,000萬元沽出，呎價約16,243元，約6年帳面升值約7.9%。

●中原李嘉龍稱，大埔翠怡花園A座中層4室，實用面積約392方呎，兩房間隔，開價約500萬元，議價後售485萬元，呎價約12,372元，新買家為上車客。

●中原黃浩文表示，將軍澳帝景灣2座中層C室，實用面積約561方呎，兩房間隔，最初以980萬元放售，現減至940萬元易手，呎價約16,756元，外區上車客漏夜議價入市。

●中原何文俊稱，將軍澳君傲灣3座極高層C室，實用面積約620方呎，三房間隔，享海景，叫價1,200萬元，議價後減至1,162萬元易手，呎價約18,742元。

●利嘉閣鄭啟聰指，房協將軍澳翠嶺峰層中層H室，實用面積約281方呎，一房間隔，未補價第二市場最初開價約380萬元，終獲綠表客以370萬元購入，呎價約13,167元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑F座層7室，實用面積約426方呎，兩房間隔，3月份在未補價第二市場以390萬元放售，區內綠表客以316萬元購入，呎價約7,418元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢相思灣雙號全幢村屋，套三房間隔，享海景，叫價1,500萬元，累減350萬元，減幅達23.3%，成交價1,150萬元，較毗鄰同類單位2022年成交價低近30%。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區6月錄約43宗二手買賣，按月跌約23%，海典居8座低層C室，實用面積約559方呎，兩房間隔，開價約780萬元，議價後售738萬元，呎價約13,202元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田第一城45座高層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望樓景，單位放盤9個月，開價550萬元，減價42萬元，終以508萬元成交，呎價約16,711元。

●美聯馮根明指，元朗世宙1座中層K室三房戶，實用面積約646方呎，開價908萬元，放盤約3個月，區內首置客睇樓兩次，以860萬元成交，呎價約13,313元，約7年帳面升值約4.6%。

●祥益黃慶德表示，屯門南浪海灣5座中層重C室，實用面積約540方呎，兩房間隔，區內首置客見單位附裝修，屋苑鄰近家人，獲減價35萬元，以655萬元購入，呎價約12,130元。

●中原何家樂稱，天水圍6月錄約12宗居屋二手買賣，天富苑D座中層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，白居二上車客議價後以418萬元承接，呎價約6,431元。

●世紀21集團林國輝指，荃灣環宇海灣1座低層C室，實用面積約715方呎，套三房間隔，成交價1,026萬元，呎價約14,350元。

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