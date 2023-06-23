啟德新盤低價出擊 鴨脷洲項目停售情況罕見
2023年06月23日 21:32
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市區新盤戰進入愈演愈烈，以低價出擊的啟德項目引起市場關注之際，另一個對憾新盤、鴨脷洲項目突然宣布停售，情況相當罕見。
●啟德HENLEY PARK最快周六加推
恒基地產(00012)旗下啟德HENLEY PARK，周五(23日)公布將於明日開始收票，屆時或隨即加推價單2號，預料涉及約70至80伙，戶型涵蓋一房及兩房。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，日前推出的首張價單售價較優惠，刻意引起市場關注，而市場反應熱烈，相信首批單位已「唔夠賣 」，故籌備加推，加推單位售價或調整。項目有望下周初上載銷售安排，有機會7月1日開售。是日最新有兩個低座地下連花園戶曝光，傾向招標出售，意向價為每方呎售價逾3萬元。
●土瓜灣站明雋收票暫錄超額1倍
佳明集團控股(01271)旗下鄰近土瓜灣站的明雋，周五(23日)公布已接獲60張入票，按日前公布的首張價單提供30伙計，已錄超額認購1倍，最快下周上載銷售安排。該集團營業及市務總經理馮倩平稱，昨日端午節假期有不少準買家到展銷廳參觀，單日錄得800個參觀人次。而目前入票人士有一半屬區內客，亦有部分來自九龍東及九龍西的。同時，整體客群以用家為主，投資者則佔約兩成。項目將視乎市場反應考慮加推，加推單位售價有調整空間。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期連沽3伙花園特色戶
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周五(23日)透過招標接連沽出3伙地下連花園特色戶，共涉2,165.25萬元。其中，E座地下1室，實用面積642方呎，三房一套連儲物室間隔，連577方呎花園，以1,284萬元成交，呎價為20,000元。
●將軍澳日出康城LP6五房5,522萬元沽 較1年半前平186萬元
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP6，最新有招標出售的大單位成交價較1年半前低至少186萬元。據項目成交紀錄冊顯示，該盤於周五(23日)以5,522萬元連車位沽出第1座67樓A室，實用面積2,555方呎，五房間隔，呎價約21,613元。不過，資料顯示，該單位對落一層、第1座66樓A室，開則及間隔相同，於2021年12月在不連車位之下，以5,708萬元成交，當時呎價為22,341元。相比之下，最新沽出單位售價已回落至少約3%
●鴨脷洲弦岸煞停賣樓
全新盤罕有煞停賣樓，莊士中國(00298)旗下鴨脷洲弦岸，原定將於周六(24日)以價單形式發售25伙，但於今(23日)晚上突然上載最新銷售安排，宣布停售。近日多個市區新盤同期推出，而該盤就率先於本月13日發出首張價單，提供50伙，折實平均呎價約26,862元。據市傳消息，發展商曾將代理佣金提高至最多約15%，以催谷銷情。
●旺角Larchwood下周二賣6伙
宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood趁勢加推，周五(23日)上載價單6號，提供20伙中高層單位，折實平均呎價約29,640元。項目將於下周二(27日)起發售當中6伙，包括23、25及26樓H室，為實用面積204方呎開放式間隔，售價劃一為568.8萬元。同時，23、25、26樓A室，屬實用面積250方呎的一房戶，售價劃一為699.9萬元。開放式戶售價為568.8萬元起。
●西南九龍維港滙I頂層特色戶售4,130萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，周五(23日)連沽兩伙，單日吸金6,693萬元。其中，項目3A座29樓A室頂層特色戶，實用面積1,102方呎，採四房連多功能房間隔，連128方呎平台及1,102方呎天台，成交價4,130萬元，呎價約37,477元。整個維港滙系列項目開售至今累售998伙，套現逾159億元。
●旺角雋薈下周四起發售最後10伙
由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，周五(23日)上載最新銷售安排，將於下周四(29日)起以先到先得形式發售全盤最後10伙，全屬開放式戶，實用面積由160至228方呎，折售價介乎421.6萬至656.5萬元，折實呎價由26,350至28,794元。其中，售價及呎價最高均為26樓A室頂層特色戶，實用面積228方呎，連104方呎天台。
●沙田星凱‧堤岸陸續發信通知業主收樓
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，於周五(23日)公布啟動交樓程序。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目已獲批出滿意紙，將會陸續向買家發出通知以安排收樓，預計最快於7月重啟新一輪銷售部署。他續指，全盤開售至今累沽899伙，套現逾92億元，平均成交呎價約20,385元。
●元朗朗屏雨後有望下月收樓
星星地產旗下的元朗朗屏雨後，有望於下月以現樓形式展開新一輪銷售。該公司主席及首席執行官陳文輝稱，該盤開售至今累沽159伙，吸金逾9億元，預期項目將於短期內獲得滿意紙。該公司銷售及推廣董事總經理廖漢威指，項目自早前公布向5伙指定開放式戶買家提供裝修家具禮券後，獲接不少查詢。該公司再新增多三個套餐供買家選擇，包括可增設地台、高床或閣樓方案。