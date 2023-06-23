啟德新盤低價出擊　鴨脷洲項目停售情況罕見

市區新盤戰進入愈演愈烈，以低價出擊的啟德項目引起市場關注之際，另一個對憾新盤、鴨脷洲項目突然宣布停售，情況相當罕見。

●啟德HENLEY PARK最快周六加推

●土瓜灣站明雋收票暫錄超額1倍

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期連沽3伙花園特色戶

●將軍澳日出康城LP6五房5,522萬元沽 較1年半前平186萬元

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP6，最新有招標出售的大單位成交價較1年半前低至少186萬元。據項目成交紀錄冊顯示，該盤於周五(23日)以5,522萬元連車位沽出第1座67樓A室，實用面積2,555方呎，五房間隔，呎價約21,613元。不過，資料顯示，該單位對落一層、第1座66樓A室，開則及間隔相同，於2021年12月在不連車位之下，以5,708萬元成交，當時呎價為22,341元。相比之下，最新沽出單位售價已回落至少約3%

●鴨脷洲弦岸煞停賣樓

●旺角Larchwood下周二賣6伙

●西南九龍維港滙I頂層特色戶售4,130萬元

●旺角雋薈下周四起發售最後10伙

由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，周五(23日)上載最新銷售安排，將於下周四(29日)起以先到先得形式發售全盤最後10伙，全屬開放式戶，實用面積由160至228方呎，折售價介乎421.6萬至656.5萬元，折實呎價由26,350至28,794元。其中，售價及呎價最高均為26樓A室頂層特色戶，實用面積228方呎，連104方呎天台。

●沙田星凱‧堤岸陸續發信通知業主收樓

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，於周五(23日)公布啟動交樓程序。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目已獲批出滿意紙，將會陸續向買家發出通知以安排收樓，預計最快於7月重啟新一輪銷售部署。他續指，全盤開售至今累沽899伙，套現逾92億元，平均成交呎價約20,385元。

●元朗朗屏雨後有望下月收樓

星星地產旗下的元朗朗屏雨後，有望於下月以現樓形式展開新一輪銷售。該公司主席及首席執行官陳文輝稱，該盤開售至今累沽159伙，吸金逾9億元，預期項目將於短期內獲得滿意紙。該公司銷售及推廣董事總經理廖漢威指，項目自早前公布向5伙指定開放式戶買家提供裝修家具禮券後，獲接不少查詢。該公司再新增多三個套餐供買家選擇，包括可增設地台、高床或閣樓方案。