道指跌228點　港股夜期低水134點

美股周五早段受壓，道指跌228點，報33,718點；標指跌33點，報4,348點；以科技股為主的納指跌133點，報13,497點。港股夜期報18,756點，跌119點，低水134點。

雖然近期美股的升勢相當凌厲，惟光明背後仍然藏有陰影。金融服務公司S3 Partners的數據顯示，美股的未平倉沽空規模已突破一萬億美元，為2022年4月以來的最高水平。沽空金額最多的股票包括特斯拉(Tesla)、蘋果公司(Apple Inc.)、英偉達，以及亞馬遜，這些股票的沽空規模合計逾830億美元。

美國財長耶倫表示，經濟出現衰退的風險已經降低，因為勞動市場仍然穩健，而且通脹正在下降。

事實上，耶倫對經濟前景的樂觀看法，亦得到重量級學者的支持。諾貝爾經濟學獎得主、著名經濟學家克魯格曼表示，經濟消息愈來愈令人鼓舞。他在社交媒體上發文指，通脹的確正在回落，而且沒有任何經濟衰退的迹象。對於堅持通脹居高不下的「懷疑論」支持者很快就會認錯。

歐洲資產管理公東方匯理(Amundi)估計，下半年全球經濟增長會進一步減速，預測今年全球經濟增長只有2.9%，其中發達市場增長只得0.9%；而明年全球經濟增速更會降至2.5%，發達市場增長則為0.5%。

東方匯理集團投資總監Vincent Mortier表示，在經濟前景前景不明朗的情況下，投資股票及債券時都應該優先考慮資產質素。踏入下半年，聯儲局緊縮政策的結束、美元可能會走弱等「對新興市場資產來說是好兆頭」。