受新盤低開衝擊　淘大5年帳貶11%　好運中心揸3年蝕讓

市區新盤開價重返數年前水平，進一步增加二手樓價的下調壓力。有九龍上車盤淘大花園單位以573萬元售出，較約5年前購入價帳面低逾11%，而沙田好運中心兩房戶，減價至505萬元易手，原業主持貨約3年帳面虧蝕19萬元離場。

市場消息透露，上述為淘大花園B座中層單位，實用面積約390方呎，5月初時仍叫價618萬元，最後累減45萬元後售出，呎價約14,692元。據了解，單位於2018年購入，期內帳面貶值逾70萬元。該屋苑本月錄至少約5宗二手買賣。

同位於東九龍的納米樓情況更慘烈。消息稱，紅磡環海‧東岸1A座中層實用面積約194方呎單位，曾叫價400萬元放盤，減價至360萬元易手，呎價約18,557元。與2015年購入價相比，帳面竟再低約8萬元。

鄰近啟德發展區的二手業主，個別亦擴大減幅出貨。利嘉閣薛丁武指，新蒲崗譽‧港灣第1A座低層A室四房戶，實用面積約1,596方呎，累減748萬元，近日以2,750萬元成交，呎價約17,231元。

新界細價屋苑都有蝕本賣樓。中原杜文俊表示，好運中心本月暫錄兩宗買賣，包括榆林閣高層D室，實用面積約356方呎，原先開價約525萬元，降價20萬元後獲上車客承接，呎價約14,185元。原業主於2020年以524萬元購入單位。

MIDTOWN兩個月賣平12%

二手市場低價成交湧現。該行梁志鑫稱，元朗YOHO MIDTOWN第7座中層C室四房戶，減價87萬元，以1,363萬元沽出，呎價約13,285元，較4月同類成交低約12%。利嘉閣呂國雄指，同區加州豪園安島徑單號屋以1,450萬元易手，呎價僅約9,699元，屬同戶型洋房今年新低價。

新界西樓價一周跌逾2%

此外，中原城市領先指數最新報166.67點，終止3連跌，按周回升約0.39%。主因是受豪宅成交帶動。期內反映大型屋苑樓價走勢的指數，按周僅升約0.05%至167.33點，而中小型單位樓價指數亦只漲約0.1%。

分區方面，早前新界新盤低開熱銷，新界西樓價指數最新報153.45點，按周跌約2.25%，而新界東按周都下挫約1.78%至176.09點。相反，港島及九龍按周分別有約0.51%及約2.31%升幅。