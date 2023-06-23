旭輝控股本周一收聯交所4項復牌指引
2023年06月23日 21:57
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旭輝控股(00884)公布，周一(19日)已接獲聯交所的函件，載列4項有關公司股份的復牌指引，倘公司未能於2024年9月30日前對導致停牌的事宜作出補救、達成復牌指引，及獲聯交所信納並復牌，聯交所上市科將向聯交所上市委員會建議將公司除牌。
旭輝正採取適當步驟遵守復牌指引訂明的指引及相關上市規則，並將盡快尋求復牌。審核委員會已委聘獨立法律顧問，公司管理層正與審核委員會及其獨立顧問全面合作，務求在切實可行情況下盡快完成獨立審查。
同時，現任核數師上會栢誠會計師事務所現正審核2022經審核年度帳目，並已獲提供所有相關資料以便其審閱該等交易，董事會及公司管理層將繼續與上會栢誠緊密合作。
至於旭輝曾於3月底披露前任核數師收到的匿名信函，當中載有對公司與非全資附屬旭輝永升服務(01995)之間若干交易的多個指控，涉及總金額18億元人民幣。據旭輝知悉，未獲任何人提供任何證據證實該信函或前任核數師信函中提出的空泛指控，為審慎起見，公司在其顧問協助下，仍審查了公司認為屬該信函所提述的相關交易，經審查後，公司認為該信函及前任核數師中的指控並無實質理據。