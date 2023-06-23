旭輝控股本周一收聯交所4項復牌指引

旭輝正採取適當步驟遵守復牌指引訂明的指引及相關上市規則，並將盡快尋求復牌。審核委員會已委聘獨立法律顧問，公司管理層正與審核委員會及其獨立顧問全面合作，務求在切實可行情況下盡快完成獨立審查。

同時，現任核數師上會栢誠會計師事務所現正審核2022經審核年度帳目，並已獲提供所有相關資料以便其審閱該等交易，董事會及公司管理層將繼續與上會栢誠緊密合作。