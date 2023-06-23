建業地產：暫停支付境外債 將全力保交付
2023年06月23日 22:56
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建業地產(00832)公布，中國房地產行業的宏觀環境自2021年下半年起發生巨大變化，集團自2021年7月1日至今，已向境外債權人支付本金和利息約12.6億美元，其中本金約9.3億美元，利息約3.3億美元。然而，2023年2季度以來，中國房地產市場銷售持續疲弱，每月銷售逐漸惡化，銷售不及預期，集團流動資金緊張狀況正在加劇，境外兌付壓力持續增加，經公司審慎考慮，將暫停向所有境外債權人進行支付，以確保公平對待所有境外債權人。
公司指出，即使集團竭盡全力，資金可能持續受壓，現金無法滿足履行當前和之後義務所需。因此，公司未能在2023年6月23日寬限期結束之前支付2024年到期、7.75%優先票據的利息。現階段，集團將全力保交付、保經營，集中一切資源保證現有項目交付，加快在建物業及已竣工物業的銷售，並且穩定業務經營，以保障購房者、集團合作夥伴和所有利益相關者的權益。
該公司又指，在不影響交付和正常營運的前提下，集團正厲行節約，採取降本增效的措施，縮減非核心、非必要的營運和支出，而目前仍保持正常商業營運。
該公司預計，將聘請中介機構，並盡快出台境外債務的整體解決方案，公平公正地對待所有境外債權人。同時將持續與境外債權人溝通，提供整體解決方案，緩解目前的流動性問題。