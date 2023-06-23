建業地產：暫停支付境外債　將全力保交付

公司指出，即使集團竭盡全力，資金可能持續受壓，現金無法滿足履行當前和之後義務所需。因此，公司未能在2023年6月23日寬限期結束之前支付2024年到期、7.75%優先票據的利息。現階段，集團將全力保交付、保經營，集中一切資源保證現有項目交付，加快在建物業及已竣工物業的銷售，並且穩定業務經營，以保障購房者、集團合作夥伴和所有利益相關者的權益。

該公司又指，在不影響交付和正常營運的前提下，集團正厲行節約，採取降本增效的措施，縮減非核心、非必要的營運和支出，而目前仍保持正常商業營運。

該公司預計，將聘請中介機構，並盡快出台境外債務的整體解決方案，公平公正地對待所有境外債權人。同時將持續與境外債權人溝通，提供整體解決方案，緩解目前的流動性問題。