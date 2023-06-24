龔成：買股票前　必需睇年報　留意咩重點？

股票是甚麼？股票就是企業擁有權的憑證。當你投資股票，就是買入企業，但有些散戶卻只將股票看成一個號碼，不清楚自己持有的股票業務是甚麼。

你買入一間企業，但你連該企業的基本資料都不知，正如你買樓，連層樓有多少呎都不知；又正如你買入一間餐廳，連餐廳有無錢賺都不知。

--企業年報--

香港上市公司，每半年都要對外公布業績，以交代企業營運的情況，同時在每年，都會出一份年報，當中會交代企業的基本資料，最新的資訊，企業主席、管理層，對企業的看法，對最新業績的看法，對企業前景的看法。

企業年報可大至分為「上部分」及「下部分」，上部分是企業的資訊，管理層講述業務情況，董事會相關資料等。

例如主席報告就在年報的上部分，這是有用的資訊。

公司主席會表述他對企業的情況，包括過去一個財政年度的經營情況，經營情況是好是壞，企業現時面對的經營環境，大環境及行業的情況如何，企業的前景如何，將會面對那些挑戰與機遇。

對投資者來說，這是很有用的部分，可了解企業如何睇整個大環境，從而更具體了解企業往後的發展。

--財務報表--

至於下半部，包括獨立核數師報告，財務報表，以及財務報表裏的附註等。而上部與下部，同樣重要，投資者都必須閱讀。

在企業年報的下半部，就是財務報表，投資者會見到有4個重要的財務報表，分別是：

●損益表

●資產負債表

●現金流量表

●股東權益變動表

由於這部分十分重要，投資者都會花時間去了解。4個報表，並不是獨立存在，而是互相影響，當一個報表的財務數據改變，就會同時影響其他的報表。

--配合分析--

投資者閱讀年報時，要配合大環境去分析，當時的經營情況怎樣，這段時間產生怎樣的財務數據，投資者要將大環境、主席及管理層報告、財務數據，配合去分析，才能有效了解企業的情況。

閱讀年報的目的，就是了解企業，到掌握了企業情況後，投資者下一步就要推論之後的業務發展情況，分析這企業是否有質素，是否值得投資，企業價值如何。

初階投資者可能認為閱讀年報有點深，但其實，年報都可以閱讀一些重點位，如主席及管理層討論、損益表、資產負債表，初學者可以從這些入手，簡單了解及認識。

由於閱讀年報對了解企業十分重要，絕對不要怕深而不嘗試閱讀，初期從基本着手，慢慢就能掌握。不要因為怕，而不去了解自己持有了一間怎樣的企業。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)