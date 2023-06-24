凱基亞洲：加息趨緩　投資偏好大型股

今年上半年接近完結，美國聯儲局在本月會議一如市場預期暫緩加息，但7月份可能再加0.25厘，歐洲央行則為了控制通脹，在本月再加息0.25厘，而且目前未有計劃暫停。雖然加息周期未完，但幅度開始放緩。

年初至今，主要成熟市場都有不錯的升幅，部分原因是美國經濟增長率高於預期。利率有望見頂，也有利於企業重新估值，去年跌幅較深的板塊例如科技硬件、汽車零組件等，今年的反彈力度更強。

納斯達克綜合指數及標普500指數升至一年新高。受惠於人工智能（AI）熱潮，科技相關的股票升勢亮麗，其他股票又是如何呢？事實上，科投股的確領漲，但標指中有超過60%的公司股價處於200天平均線以上；以美國中小企為主的羅素2000指數在剛過去的一個月也升約6%。雖然陰霾未散，但更多股票重拾動力，市場氣氛已改善不少。

美國若暫緩加息後再加0.25厘，兩次會議平均每次加0.125厘，是進一步放緩了。短債（如兩年期）利率更受聯儲局加息影響，因而繼續上升。長年期債（如10年）則更受長遠因素影響，近期美國國債利率僅在3.7至3.8厘之間震盪。過去3個月，美國10年期國債回報跌約1.2%，兩年期反而跌1.6%，跌幅更深。10年期國債孳息率是股票估值中重要的一部分，孳息率未有大幅波動令估值高公司（如AI或科技類企業）的股價壓力減少。

分散部署歐日企業

然而，由於緊縮政策具有滯後性，年內通脹回落至2%的機會頗低，下半年經濟風險仍然存在，企業盈利仍有下調空間，投資者不宜過分進取。相較大半年前，股市因加息而來的風險緩和了，但投資者仍需注重組合防禦力。

美國區域銀行的風險或未有早前預計般嚴重，而且銀行存款跌勢也經已停止，但中小企業或需仍面對偏緊的信貸環境，大型企業優勢或較大，因此下半年仍偏重大型股。另外，聯儲局加息周期近尾聲，但其他成熟市場並非如此，美匯指數回落，投資者也可留意一下歐洲及日本等市場的大型股，作分散部署。

凱基亞洲投資策略部