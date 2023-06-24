郭家耀：寶尊電商致力實現業務轉型　可持續跟進

集團是一家電商服務提供商，為品牌提供IT解決方案、網店營運、數字營銷、客戶服務及倉儲配送。截至去年底，品牌合作夥伴數量超過400家，知名企業包括飛利浦、耐克、微軟等。

分業務看，主要收入來源爲產品銷售收入與服務收入。季內產品銷售收入為4.77億元，按年降29.9%。下降主因是集團優化了經銷模式的產品組合，尤其是電子產品類別，以及季內中國個人護理小家電和電子品類消費情緒普遍下降；季內服務收入為1.22億元，按年下降6.3%。下降主要由於在2022年第三季度處置虧損子公司，倉儲和履約業務收入減少。此季度內，佔其營收約三分之二左右的核心電子商務服務實際上表現相對較好，反映業務已從疫情過後捲土重來，加上消費者信心持續恢復，令業務出現明顯改善。

集團的中國電商業務，涵蓋品牌店舖營運、客戶服務和倉儲物流、技術服務和數字營銷等增值服務。受惠消費逐步恢復，季內奢侈品和快消品品類均實現雙位數增長。增值服務方面，集團持續取得進展，通過改善用戶體驗、提高消費者參與度，跟品牌合作夥伴建立長期的商業戰略。集團亦致力推廣數碼化升級、數據安全增強方案、全渠道數據智能、人工智能客服、區域中心倉儲等創新型服務，重建消費者旅程。季內集團的增值服務收入，按照可比同期口徑錄得增長。

全渠道擴張仍是集團的品牌合作夥伴的重點關注議題。季內由非天貓平台及渠道產生的GMV佔總GMV約49%，而2022年同期為40%。截至今年第一季度末，約44%的品牌合作夥伴與集團在店舖營運合作至少兩個渠道，去年同期為38%。

展望未來，集團致力於實現三大業務板塊的業務轉型，各板塊間相互促進、相互融合，共同構建一個螺旋式上升的生態閉環。在此生態閉環的加持下，致力為品牌合作夥伴提供全方位的一站式服務，成就共同發展，長線值得持續跟進。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(作者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)