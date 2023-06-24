曜熊理財：加息不停　環球股票基金難升

美聯儲重申要將通脹率降至2厘，這目標還有很長的路要走，聲稱需要提高利率以遏制通脹。預計利率將持續上升，以將美國經濟增速降至長期趨勢水平之下，而是否進一步加息的時機將取決於未來的數據。

美國首次暫停了其一系列加息行動，將利率目標區間維持在5厘至5.25厘。但預計利率到年底前將上升至5.6厘，這意味着在通脹率和勞動力市場呈現出人意料強勢的背景下，美聯儲還會有兩次0.25厘的加息。

面對衰退風險，投資者應考慮一些下行保護措施。美國經濟有4分之1的概率陷入衰退。股市已經消化了樂觀的增長前景，當前美股估值都很高，市盈率為19倍，美股基金進一步上升前景有限。

歐洲方面，戰局難以解開，俄烏死戰，未有停戰現象，未來歐洲通脹高企，經濟前景黯淡。受經濟疲弱、戰爭以及外部需求持續萎縮，歐洲經濟比美國更差。

根據德國官方，德國國內生產總值(GDP)連續出現兩個季度按季負增長。德國是歐盟最大的經濟體，德國經濟今年將陷入萎縮，通脹率至少在2025年之前都將保持在2厘的目標水平以上。利率高企等是影響德國經濟的主要原因，預計只有等到減息的來臨，環球股票基金表現才會好轉。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉