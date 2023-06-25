陳鳳珠：內地電動車電池不斷升級

麒麟電池採用最新的Cell to Pack技術，實現較高的電池體積利用率及系統能量密度，並有快充導熱性能等。麒麟電池的電池包結構設計主要將橫縱梁、水冷板與隔熱墊三合一，集成多功能彈性夾層，並將水冷功能置於電芯之間，令換熱面積擴大了4倍，從而使電芯控溫時間縮短一半，而新設計可使電池保持恒溫，令充電速度加快，同時在極端的情況下可急速降溫，有效阻隔電芯間的異常熱量傳導，使用性更安全。因此，麒麟電池實現續航、快充、安全、壽命、效率以及低溫性能的全面提升。

無論麒麟電池或刀片電池均為鋰電池結構的創新工藝，整體有效提升鋰電池的能量密度，且性能更安全。隨着電動車的電池升級，相信有助推動新能源汽車的使用及銷售，從而提升滲透率。

匯盈集團研究部主管陳鳳珠

(本文作者為證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票)