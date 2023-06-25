陳鳳珠：內地電動車電池不斷升級
2023年06月25日 07:00
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寧德時代自家研發生產的「麒麟電池」今年開始向汽車生產商出貨，而搭載該電池的汽車，充滿一次電可實現整車1,000公里續航。吉利汽車(00175)旗下高端電動品牌已上市車型極氪009為寧德時代麒麟電池的全球量產首發車型，至於極氪001 WE版為搭載麒麟電池的全球首款電池續航里程超過1000公里的量產車，並已開始交付。
麒麟電池採用最新的Cell to Pack技術，實現較高的電池體積利用率及系統能量密度，並有快充導熱性能等。麒麟電池的電池包結構設計主要將橫縱梁、水冷板與隔熱墊三合一，集成多功能彈性夾層，並將水冷功能置於電芯之間，令換熱面積擴大了4倍，從而使電芯控溫時間縮短一半，而新設計可使電池保持恒溫，令充電速度加快，同時在極端的情況下可急速降溫，有效阻隔電芯間的異常熱量傳導，使用性更安全。因此，麒麟電池實現續航、快充、安全、壽命、效率以及低溫性能的全面提升。
汽車的動力電池主要由電芯組裝成模組，再將模組安到電池包裏，模組越多，零部件越多，成組效率越低。而Cell to Pack直接將電芯集成到模組或電池包，因而可節省電池模組的組裝環節，有效降低電池的製造成本。寧德時代的麒麟電池以大模組代替小模組，至於比亞迪(01211)的刀片電池則完全無模組。由於寧德的Cell to Pack電池沒有標準的模組限制，且不改變電芯尺寸，只在模組層作結構變化，因此可應用在不同車型上，使用性更為廣泛。至於刀片電池以改變傳統電芯的尺寸，從而改變電池包的結構設計，將電芯長度做長，厚度做薄，呈現扁平和長條形狀，通過陣列的方式排在一起，像刀片一樣插入到電池包裏，利用電芯本身的結構特點來提高散熱性，提供承載力。
無論麒麟電池或刀片電池均為鋰電池結構的創新工藝，整體有效提升鋰電池的能量密度，且性能更安全。隨着電動車的電池升級，相信有助推動新能源汽車的使用及銷售，從而提升滲透率。
匯盈集團研究部主管陳鳳珠
(本文作者為證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票)