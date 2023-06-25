陳樂怡：恒指若失18800 將下試呢個位...

內地大規模刺激經濟計劃落空，加上英倫銀行意外大手加息，主要央行取態偏鷹，人民幣跌勢未止。連同中美關係再起暗湧，恒指周五(23日)下試3月低位約18,800點，若最終失守，料進一步下探至5月低位約18,000點。未來一周關注美國個人消費開支(PCE)物價指數，以及內地6月採購經理(PMI)數據。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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