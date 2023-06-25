陳樂怡：恒指若失18800 將下試呢個位...
2023年06月25日 08:30
東網電視更多新聞短片
內地大規模刺激經濟計劃落空，加上英倫銀行意外大手加息，主要央行取態偏鷹，人民幣跌勢未止。連同中美關係再起暗湧，恒指周五(23日)下試3月低位約18,800點，若最終失守，料進一步下探至5月低位約18,000點。未來一周關注美國個人消費開支(PCE)物價指數，以及內地6月採購經理(PMI)數據。
策略上，投資者可考慮低吸人工智能(AI)及中特估主題，生成式AI爆發成長，應用場景愈來愈多，AI主題熱度不退。港股相關產業鏈當中，先進封裝龍頭ASMPT(00522)首季新增訂單總額為35.5億元，按季增13.8%，市場憧憬半導體下行周期已見底。AI算力將推動熱壓焊接(TCB)設備需求，公司進一步拓展TCB客戶，已向全球龍頭晶圓代工客戶交付首批TCB設備。雖然消費電子的短期需求前景維持疲弱，但中線而言AI有望成為新的增長點，值得留意。
個股推介華住集團(01179)。集團首季業績勝預期，並領先同業。平均每間可供出租客房收入(RevPAR)已恢復至2019年同期的118%。本季度共簽約670多家新酒店，簽約速度加快，加盟店、中高端酒店佔比持續提升。集團將會聚焦拓展中高端市場，並加強滲透下沉市場。隨着暑假旺季，集團RevPAR有望再超預期。現價對應2023財年預測市盈率約27倍，為港股上市以來低位，宜分注收集。目標價36元，止蝕價27元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)