積金局籲打工仔定期檢視MPF　聚焦長線投資目標

2023年將近過了一半，積金局提醒大家作「半年中期檢討」。主席劉麥嘉軒在網誌中表示，打工仔女宜定期檢視自己的強積金投資組合（例如每半年或一年），建立積極管理強積金的良好習慣，而在檢視的過程中，要緊記強積金是長線投資，與短線炒賣股票的概念截然不同，強積金在平均成本法下，長時間定期供款作投資有助「拉勻」購入單位的成本，緩和短期市場波動對投資的影響。打工仔女應着眼各類強積金基金的長期表現，了解其潛在風險、投資目標、開支比率，以便作出更明智的投資決定。

自強積金制度在2000年實施以來，各類強積金基金的長期表現都錄得正回報。劉麥嘉軒提到，打工仔女要留意進取型基金雖然有潛質帶來較高回報，但同時亦伴隨較高的投資風險，因此應該按自己的人生階段及風險承受能力，揀選合乎自己投資目標的基金。對於年輕的打工仔女來說，由於有相對較長的投資期去抵禦市場短期的波動，一般而言風險承受能力較高，可考慮選擇較進取的強積金基金，配合複息效應所帶來的優勢，以爭取較高的回報。

每當市場出現波動時，總會聽到坊間有聲音建議打工仔女「變陣」，將強積金投資於被形容為較穩陣的保守基金，甚至以此為長遠的強積金投資策略以迴避投資風險。劉麥嘉軒認為，「變陣」與否必須先瞭解這類基金的特質。強積金保守基金以港元短期銀行存款及短期債券為投資工具，風險雖然相對較低，但同時預期回報亦較低，長遠而言其回報往往不敵通脹，對於距離退休仍有一段長時間的打工仔女，保守基金並非合適的投資選擇。

她呼籲打工仔女不要試圖因短期市場走勢而轉換基金，避免「高買低賣」得不償失，反而應該認清自己的投資目標，同時瞭解各類強積金基金的特點，才作出投資及調配的決定。分散投資能有助減低投資組合的風險。強積金制度提供不同市場及資產類別的基金，讓打工仔女建立多元化的投資組合。至於缺乏投資知識和時間管理強積金的打工仔女，可考慮俗稱「懶人基金」的預設投資策略(DIS)。

DIS設有「隨齡降險」的自動調節機制，按打工仔女年紀增長，由50歲開始自動逐年調整投資於股票及債券的比重，減低他們於接近退休年齡時所面對的投資風險，適合長期退休投資。同時，DIS採納分散投資的原則，基金資產分布於環球股票及債券市場，有助分散地區及資產類別的風險，設有收費上限，可謂攻守兼備。