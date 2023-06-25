港府：創科發展已更為社會認同　迎加速向前階段

本屆政府上任近一周年，財金官員回顧過去一年，香港國際金融中心的業務範疇更廣闊、產品更多樣化、資金來源更多元，與內地，特別是粵港澳大灣區的合作更形密切。

股票及債券市場方面，交易所買賣基金(ETF)被納入「滬深港通」，在港上市並滿足特定要求的國際企業獲納入「南向通」；「港幣—人民幣雙櫃台模式」啟動，以及為未有盈利的特專科技公司特設渠道上市等措施，擴寬了投資者在港股中的選擇，也有助增加對資金的吸引力及港股的活力。政府今年上半年兩度發行綠色債券，包括了美元、歐元及人民幣部分。本港銀行體系維持穩健，與去年中相比，截至4月份存款有超過15.5萬億港元。

擴闊資金來源上，自發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》及舉辦「裕澤香江」高峰論壇以來，投資推廣署收到近100個全球各地家族辦公室的查詢，當中1/3已表明有意在香港設立辦事處。與大灣區合作方面，政府與深圳市前海管理局聯合發布《關於支持前海深港風投創投聯動發展的十八條措施》，為香港私募基金業界提供便利及優惠政策，並與廣東省政府簽署了《關於深化粵港金融合作的協議》，進一步推進粵港兩地金融深度合作。

金融基建及創新方面，金管局正研究數碼港元的應用；「多種央行數碼貨幣跨境網絡」(mBridge) 也已由實驗階段邁進試行階段；與人民銀行就數字人民幣跨境零售支付的合作，也進入到第二階段測試，目標是日後可通過轉數快為數字人民幣錢包增值。商業數據通去年10月份亦正式開通，已促成了超過3,100宗中小企貸款申請和審查，估計涉及的信貸批核總額逾28億港元。

他相信，開闢新賽道才能有跨越式增長。政府提出將香港打造成為國際綠色科技及綠色金融中心，是希望讓香港憑藉在這兩個範疇已具備的優勢，在這龐大的國際新市場中搶佔領導位置。

他又認為，本港在創新科技方面的發展已更為社會所認同和支持，未來是加速向前的階段。去年的施政報告中提出的「搶人才」、「搶企業」的工作已全面展開，這些都是從策略層面提出的有力舉措，推動創科龍頭或技術前沿的企業落戶香港，匯聚更多人才，並創造蓬勃的生態圈和產業集群。至於「香港投資管理有限公司」已收到不少機構提交的投資計劃書，並與這些機構開展洽談。