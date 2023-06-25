美聯：首5月商舖租務成交升3成　料商戶簽長租租約意願增

踏入2023年，香港逐步復常，對經濟增長及零售表現較為敏感的商舖租賃市場已經錄得復甦。綜合美聯工商舖資料研究部、美聯旺舖及市場資訊顯示，今年首5月已經錄得逾1,300宗商舖租務成交，較去年同期增加逾三成。該行預期，隨着市民的消費意欲好轉，不少商戶及業主將更加願意簽訂長租租約。

受惠於通關效應，今年首5個月的整體訪港旅客人數已突破1,000萬人次，香港零售業及旅遊業步入復甦，2023年首4個月的零售銷售額達約1,375.3億元，按年升逾兩成。商戶的收入增加，經營能力提高，市場頻錄大額租務個案。美聯工商舖資料研究部綜合市場資訊顯示，今年以來月租超過50萬元或以上的租賃個案達38宗，接近2019年疫情爆發前全年40宗的水平，反映市場上長租商戶承租店舖的步伐加快。

為部署經濟復甦及旅客的來臨，不少行業都在今年積極擴充其業務，其中的商戶包括有藥妝店、奢侈品牌、金融機構、超市及大型食肆。市傳一奢侈品牌以月租約300萬元租用銅鑼灣京華中心多個舖位，假如該成交屬實，這將會是近年較大規模的租務成交。此外，有日本連鎖藥妝店租用旺角雅蘭中心多個舖位，月租約150萬元。與本地消費相關的行業亦錄得顯著的擴充，例如有超市以月租約120萬元租用黃大仙龍蟠街一個舖位，是今年以來最大宗的超市租賃個案，

美聯旺舖董事梁國文表示，長租租賃個案增加主要是由於本港經濟復甦，市民消費力回升，不少租客預期租金水平將會在中短期內回升。為免在未來支付過多的租金成本，他們都願意與業主洽談，期望可以在租金大幅回升前簽下較長的租約，從而鎖定租金支出。此外，大部分商戶在復常後，因其業務能力都有所提升，令其擴充的意欲增加，所以業主更願意達成長租協議，以賺取穩定的租金收入，從而提升商舖的價值。假如業主有資金需要，他們都可以通過抵押物業，以獲取更多的貸款。

梁預期，本港就業市場強勁，失業率維持在3%左右的低位，市民的收入保持穩定，所以本地的零售市道將會持續好轉。受惠於香港的經濟復甦，商戶的經營能力上升，更願意長期維持其業務，預料市場上將繼續湧現更多長租和金額較大的租賃個案。