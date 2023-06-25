日通脹升溫！東京迪士尼加價　最高票價較開業時貴3倍...

日媒報道，東京迪士尼宣布，由今年10月起，將調升東京迪士尼樂園及迪士尼海洋的門票價格，其中最高一級的門票價格，更是東京迪士尼開業40年來首次突破1萬日圓(約544.9港元)。

自2021年3月開始實施票價分級制，根據平日、假日的不同日子分為4個區間，分別為7,900、8,400、8,900及9,400日圓。

迪士尼指，隨着園區的能源、材料及工資成本上漲，加上全日本範圍內的商品及服務價格上升，由10月起將成人票價分為6個區間，分別為7,900、8,400、8,900、9,400、9,900及10,900日圓；其中最高價格的10,900日圓幾乎是1983年東京迪士尼樂園開業時所收取的3,900日圓入場費的3倍。

除了成人票外，東京迪士尼亦將中學生門票更新為6個區間，由6,600日圓至9,000日圓不等；而4歲以上幼兒和小學生門票則維持4,700日圓至5,600日圓不變。

東京櫻美林大學工商管理學院院長Yuji Yamaguchi認為，勞動力和能源成本不斷上漲，迫使東京迪士尼必須提高門票價格，但認為東京迪士尼加價對總體入園率的影響可能很小；因為超過1萬日圓的票價只出現在高峰時段，而且若高票價令人潮擁擠減少，客人滿意度可能會提高。