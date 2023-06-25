曹德明：建議港府將最高九成按揭樓價上限放寬至2000萬

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，自港府2019年先後兩次於寬按揭承數以來，市場反應非常正面，申請按揭保險計劃的個案及比例更一度創下紀錄新高，根據金管局及香港按揭證券資料顯示，今年4月份新取用住宅按揭貸款個案中，涉及按揭保險計劃的宗數佔比達36.7%，金額佔比則達44.5%，兩者均創該行有紀錄佔比新高，反映兩項措施能讓更多首置人士以較低的首期上車，輕鬆置業。

以上兩項新按保措施成效顯著，但傾向針對首置人士，曹德明表示，近期樓市交投集中於1,000萬元以下的物業，1,000萬元以上至2,000萬元物業交投則較為淡靜，反映現時首置人士主導樓按市場。而市場雖有一定換樓需求，但本港部份較大戶型的單位的樓價動輒過1,000萬元以上，換樓客需要儲備更多首期才可「細屋搬大屋」。

礙於1,000萬元以上至1,125萬元以下物業的貸款額上限為900萬元，1,125萬元或以上1,920萬元或以下物業的貸款額上限為960萬元，首期開支成換樓人士的主要考量。曹德明建議，政府可因應時機，放寬首置人士按揭保險計劃樓價上限，可承造最高九成按揭貸款由樓價上限1,000萬元放寬至2,000萬元，曹表示，若果政府可有序地放寬按保成數樓價上限，相信能進一步激活換樓市場及增加市場交投，令市場的供求及交投達至更平衡的狀態，對樓市屬正面支持。