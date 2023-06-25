呎價低9千成交！麗城花園三房786萬易手

樓市呆滯，樓價走勢未見起色，荃灣麗城花園再錄實用呎價低於9,000元買賣，屋苑一個套三房單位以786.8萬元沽出，呎價約8,781元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園本月暫錄4宗成交，平均實用呎價約14,899元。屋苑G座中層4室，實用面積約596方呎，三房間隔望山景，叫價約1,000萬元，議價後以888萬元易手，呎價約14,899元。

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九龍區

●中原余考成稱，荔枝角美孚新邨於周末兩日錄1宗成交，單位為1期百老匯街9號高層C室，實用面積約629方呎，以600萬元沽出，呎價約9,539元。

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新界區

●美聯陳偉明表示，荃灣麗城花園3期2座中層B室，實用面積約896方呎，三房連套連設計，原以810萬元放售，獲區內首置客議價23.2萬元，以786.8萬元成交，呎價約8,781元。原業主於1991年以99.48萬元購入單位，持貨約32年帳面獲利687.32萬元，升值約6.91倍。

●世紀21集團發展商項目部(二部)林國輝表示，荃灣愉景新城7座高層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，以760萬元獲承接，呎價約15,670元。原業主於1997年4月以448萬元購入上址，持貨26年帳面獲利約312萬元，升值約70%。

●利嘉閣郭建民稱，沙田碧濤花園1期金蘭閣中高層F室，實用面積約646方呎，三房連套房間隔，享山景，原叫價755萬元，近日降價至735萬元易手，呎價約11,378元。屋苑本月至今暫錄3宗成交，現時有約83個放盤，入場費755萬元起。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山銀湖‧天峰8座中層C室，實用面積約539方呎，兩房間隔，放盤2個月，以895萬元零議價成交，呎價約16,605元。原業主於2015年2月購入上址，當時作價695萬元，持貨逾8年帳面獲利200萬元，升值約29%。

●世紀21奇豐胡國強指出，馬鞍山海典居8座低層C室，實用面積約559方呎，兩房間隔望樓景，原叫價800萬元，放盤半年減至740萬元成交，減幅約7.5%，呎價約13,238元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋兆禧苑C座低層8室，實用面積約351方呎，一房間隔，獲首置客一筆過以328萬元已補價自由市場價承接，呎價約9,345元。

●祥益林家倫稱，天水圍居屋屏欣苑B座中層34室，實用面積約384方呎，兩房間隔，減價30萬元，獲白居二中籤者以340萬元承接，呎價約8,854元，稍低市場價。原業主於2018年以約186萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約154萬元，升值約82.8%。

●中原關偉豪表示，將軍澳居屋煜明苑C座低層6室，實用面積約440方呎，兩房間隔，開價480萬元，減至466萬元已補價自由市場價成交，呎價約10,591元。

●美聯李貫甡指出，青衣藍澄灣6座中層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，早於2021年7月以680萬元放售，最終累減107.5萬元，以572.5萬元沽出，呎價約11,732元。原業主於2003年以147.7萬元購入單位，持貨約20年帳面升值約424.8萬元，升幅近2.9倍。

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