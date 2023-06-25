啟德項目今提價加推 油塘有新盤部署7月推出
2023年06月25日 21:54
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多個市區全新盤相繼登場，減慢其他一手項目成交節奏，周六、日(24、25日)市場僅錄3宗新盤成交，為去年10月底後約8個月同期最少。而發展商加緊推盤部署，啟德項目今日提價加推全新價單，油塘亦有樓盤計劃7月推出。
●HENLEY PARK暫錄2405張入票 超額逾9.5倍
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，恒基地產(00012)啟德HENLEY PARK，於周末兩日(24、25日)錄得約22,000人次到現樓參觀，截至晚上8時半已累計錄得2,405張入票。以首兩張價單228伙計算，超額認購逾9.5倍。
他指出，項目與啟德港鐵站只需約6分鐘步程，前迎啟德體育園及維多利亞港，項目已屆現樓，今日提價約1.5%加推第2號價單，平均提價1.5%，連同首張價單，兩批單位折實平均呎價約21,463元。
●HENLEY PARK提價加推80伙 平均折實呎價約22148元
恒基地產(00012)旗下啟德HENLEY PARK於周日(25日)加推第2號價單，涉及80個單位，包括首推12個地下連花園特色戶，平均折實呎價約22,148港元，較首張單價提價約1.5%。
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，新價單佔68伙為標準分層單位，整批單位折實售價由531萬元起，該單位為1A座8樓H室，實用面積250方呎，開放式間隔。至於呎價最低為1A座2樓F室，實用面積384方呎，呎價約19,788元。
●明雋周末錄逾1500人次參觀示範單位
佳明集團控股(01271)旗下土瓜灣明雋早前開價並開放示範單位，集團營業及市務總經理馮倩平表示，示範單位開放後的首個周末參觀人數理想，參觀人數超過1,500人。
她指出，已入票客人包括青衣區客，由於該區缺乏一房新供應，而明雋則為市區罕有400餘萬元可購入一房新樓盤，故有意入市自用。
●海茵莊園兩房連儲物室831萬成交 呎價約1.9萬元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園於周日(25日)沽出一伙兩房連儲物房單位，項目1座32樓B8室，實用面積428方呎，成交價為831.3萬港元，呎價約19,423元。該盤年初至今累售213伙，套現逾12億元，單計6月則售出12伙，套現逾6,600萬元。
而近日一手市況較為緩慢，上述單位為市場於周六、日(24、25日)暫錄的唯一一宗新盤成交。
●油塘親海駅1期獲批預售 即將展開銷售活動
長實集團(01113)油塘親海駅第1期早前已獲批預售樓花同意書，長實營業部首席經理郭子威表示，項目名稱於周日(25日)正式懸掛於地盤，即將展開銷售活動。該期數提供228個單位，市傳將於7月份推出市場。