啟德項目今提價加推　油塘有新盤部署7月推出

多個市區全新盤相繼登場，減慢其他一手項目成交節奏，周六、日(24、25日)市場僅錄3宗新盤成交，為去年10月底後約8個月同期最少。而發展商加緊推盤部署，啟德項目今日提價加推全新價單，油塘亦有樓盤計劃7月推出。

●HENLEY PARK暫錄2405張入票 超額逾9.5倍

他指出，項目與啟德港鐵站只需約6分鐘步程，前迎啟德體育園及維多利亞港，項目已屆現樓，今日提價約1.5%加推第2號價單，平均提價1.5%，連同首張價單，兩批單位折實平均呎價約21,463元。

●HENLEY PARK提價加推80伙 平均折實呎價約22148元

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，新價單佔68伙為標準分層單位，整批單位折實售價由531萬元起，該單位為1A座8樓H室，實用面積250方呎，開放式間隔。至於呎價最低為1A座2樓F室，實用面積384方呎，呎價約19,788元。

●明雋周末錄逾1500人次參觀示範單位

她指出，已入票客人包括青衣區客，由於該區缺乏一房新供應，而明雋則為市區罕有400餘萬元可購入一房新樓盤，故有意入市自用。

●海茵莊園兩房連儲物室831萬成交 呎價約1.9萬元

而近日一手市況較為緩慢，上述單位為市場於周六、日(24、25日)暫錄的唯一一宗新盤成交。

●油塘親海駅1期獲批預售 即將展開銷售活動