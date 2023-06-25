十大屋苑周末兩日錄9宗成交　按周多4宗

新盤市況淡靜，部分二手業主叫價願讓步下，交投出現改善。中原地產指出，十大屋苑於周末兩日(24、25日)錄得9宗成交，按周上升80%或多4宗，為8個星期最多。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局暫緩加息，略為增加買家入市信心，加上港府正研究微調首置按揭成數比例，對樓市亦屬好消息。本周末一手市場較靜，部分向隅客回流二手，加上心急放盤業主願意增加議價空間，略為帶動二手交投。

不過，期內仍有4個屋苑未聞買賣，包括鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園、茶果嶺麗港城及將軍澳新都城。

市區屋苑以鰂魚涌太古城錄兩宗最活躍，中原趙鴻運表示，成交包括海天閣低層D室，實用面積約759方呎，三房連套房間隔，以1,250萬元易手，呎價約16,469元。

新界區方面，中原黎宗文表示，沙田第一城本月暫錄約11宗成交，周末則錄1宗，屋苑45座中層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，議價後以495萬元易手，呎價約16,283元。

另一個新界上車盤天水圍嘉湖山莊同樣錄得1宗買賣，該公司伍耀祖表示，該盤翠湖居3座高層B室，實用面積約633方呎，三房連套房間隔，以680萬元沽出，呎價約10,742元。原業主於2005年3月以183萬元買入單位，現沽貨帳面獲利497萬元。