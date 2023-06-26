騰盛博藥與Qpex達成最終協議

與此同時，Qpex將完成與鹽野義的合併。作為Qpex的股東，公司將在收購完成時出售其持有的全部Qpex股份權益並獲得約1600萬美元的收入，以及未來基於在美國的里程碑事件的潛在付款。

BRII-693是一種處於研發階段的新型合成脂肽，用於治療多重耐藥╱廣泛耐藥革蘭氏陰性菌感染的危重症患者，特別是耐碳青黴烯類鮑曼不動桿菌和耐碳青黴烯類銅綠假單胞菌感染。2019年10月，公司與Qpex簽訂許可協議，獲得BRII-693和基於QPX7728的產品在大中華區的開發和商業化權益。

公司董事長兼首席執行官Zhi Hong表示，BRII-693由於具有明確的抗菌機制和更優良的安全性，有望成為治療革蘭氏陰性菌感染危重症患者的最安全和最有效的多黏菌素。同時鑑於BRII-693的微生物學和臨床特徵，集團非常高興有機會優先專注該藥物的全球開發。

2023年4月，公司已向國家藥品監督管理局提交了在中國開發BRII-693(QPX9003)的新藥臨床試驗前申請。