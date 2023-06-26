港股黑期跌110點　紐油上周挫近4%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.12%，報102.78；港匯見7.8301；離岸人民幣(CNH)報7.2099；美元兌日圓處143.51；歐元報1.0905，英鎊報1.2728。金價處1,924.8美元。布油報74.82美元，紐油報69.98美元。比特幣輕微下跌，報3.04萬美元。道指期貨升60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水110點。

●道指上周五(23日)收報33,727點，跌219點或0.65%；標指收報4,348點，跌33點或0.77%；納指收報13,492點，跌138點或1.01%。全周累計，道指、標指、納指分別下跌1.67%、1.39%、1.44%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,758點，跌131點。

●6月恒生指數夜期收報18,764點，跌111點，低水126點，成交15,681張。

●紐約期油上周五收報每桶69.16美元，跌0.35美元或0.5%，全周累跌3.9%；倫敦布蘭特期油收報每桶73.85美元，跌0.29美元或0.4%，全周累跌3.6%。

●紐約期金上周五收報每安士1,929.6美元，升5.9美元或0.3%，全周則累跌2.1%。

●英國富時100指數上周五收報7,461點，跌40點或0.54%；德國DAX指數收報15,829點，跌158點或0.99%；法國CAC指數收報7,163點，跌39點或0.55%。

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