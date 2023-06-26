【產經直播】博港股「七翻身」？

港股上周沽壓沉重，過去4個交易日累瀉逾1,100點，恒指萬九關不保。人民幣弱勢、美國聯儲局加息陰霾、地緣政治局勢緊張等負面因素，會否繼續困擾港股？不過隨着北水於內地端午節假期後回歸，加上憧憬基金臨近半年結會粉飾櫥窗，能否寄望港股在「六絕月」尾聲絕地反擊？提前部署「七翻身」又有無着數？

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