【產經直播】博港股「七翻身」？
2023年06月26日 10:02
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港股上周沽壓沉重，過去4個交易日累瀉逾1,100點，恒指萬九關不保。人民幣弱勢、美國聯儲局加息陰霾、地緣政治局勢緊張等負面因素，會否繼續困擾港股？不過隨着北水於內地端午節假期後回歸，加上憧憬基金臨近半年結會粉飾櫥窗，能否寄望港股在「六絕月」尾聲絕地反擊？提前部署「七翻身」又有無着數？
美股納指上周累計回吐1%過外，結束過去連漲8周的升勢，資金會否轉吼低殘的中資科技股？內地日前公布89款遊戲獲批遊戲版號，騰訊(00700)榜上有名，包括旗下《王者榮耀》衍生的第一款英雄劇情格鬥手遊《星之破曉》，獲大行唱好，博反彈勝率高？
另外，不少科網巨頭亦出現人事變動，京東物流(02618)首席執行官余睿辭任。而美團(03690)亦公布，非執行董事王慧文因個人健康原因，提出辭去其職務，並於今日(26日)生效。王慧文為美團聯合創辦人之一，曾被外界視為集團「二號人物」，惟自前年已淡出美團管理層，近期更另起爐灶，創立AI公司「光年之外」，料今次人事調動對兩者股價影響有限？
至於日前公布易帥的阿里巴巴(09988)，旗下新零售平台盒馬鮮生據報正籌備上市，整體估值超過300億元，最快未來兩周申請分拆上市，料11月中旬首次公開募股，前景又點睇？逢低吸納策略仍奏效？
英倫銀行上周超預期重手加息半厘，加上聯儲局主席鮑威爾重申今年餘下時間將加息兩次，在全球央行加息潮未完下，滙控(00005)業務料續受惠息差擴闊？吼位部署好倉值博？相反中資金融積弱，平保(02318)插穿250天線，不宜沾手？
汽車板塊為跌市重災區之一，龍頭車企比亞迪(01211)亦受壓，投資者可否趁機吸納？最新調查指，全球今年首3個月純電動車及插電式混合動力車的銷售，比亞迪市佔率達21%，按季提升1.3個百分點，已連續4季位居榜首，其優勢可否持續？股價上望空間有幾大？
另外，有本港財金官員透露，正研究微調樓宇按揭措施，協助市民「換樓」，對樓市有正面作用？本地地產股能否扭轉跌浪？新鴻基地產(00016)可否部署好倉？
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