李偉傑：港股仍有調整壓力 旅遊股看好攜程
2023年06月26日 11:09
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華盛證券經紀部董事李偉傑表示，本周港股期指結算兼半年結，市場繼續觀望美國聯儲局加息進度，以及內地會否有具體扶持經濟措施。不過，在俄羅斯地緣政局升溫下，美元或會轉強，短期將會拖累人民幣甚至港股走勢，預期恒指本周初段續有調整壓力，有機會下試18,800點支持。即使在半年結基金「粉飾櫥窗」效應下，指數升至20,200點水平已有明顯阻力。
蒙牛乳業(02319)及雅士利(01230)聯合公布，通過對雅士利進行私有化的議案。李認為消息對雅士利股價影響不大，但對蒙牛業務長遠而言具利好作用，不妨待股價回落至30港元樓下收集，料有一定獲利空間。
內地端午節假期期間，旅遊出行數據按年錄得明顯增長。在一眾概念股中，李較看好攜程集團(09961)，相信在暑假旅遊旺季下，後市仍有憧憬空間，股價近日跟隨大市回落，不妨吼位吸納。
不少科網巨頭亦出現人事變動，京東物流(02618)首席執行官余睿辭任；而美團(03690)亦公布，非執行董事王慧文因個人健康原因，提出辭去其職務。不過李認為科企人事變動時有發生，相信消息對兩者長線股價影響不大。