李偉傑：港股仍有調整壓力　旅遊股看好攜程

華盛證券經紀部董事李偉傑表示，本周港股期指結算兼半年結，市場繼續觀望美國聯儲局加息進度，以及內地會否有具體扶持經濟措施。不過，在俄羅斯地緣政局升溫下，美元或會轉強，短期將會拖累人民幣甚至港股走勢，預期恒指本周初段續有調整壓力，有機會下試18,800點支持。即使在半年結基金「粉飾櫥窗」效應下，指數升至20,200點水平已有明顯阻力。