【高盛推介】騰訊連跌5日　資金積極趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股由上周一(19日)起連跌，上周五(23日)失守340港元水平，今(26日)早繼續走低。現報336.2元，跌約0.2%，為連續第5日下跌。有券商指對騰訊等的優質遊戲獲國家新聞出版署批出版號，對後市表現感到樂觀，並料今年將有約1,000至1,100款網遊獲批。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於上周二至上周五共錄得約5,340萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約150萬元。

騰訊購16666，行使價380元，2023年8月28日到期，實際槓桿12.2倍，中短期、輕微價外、高槓桿、適合短線部署。

騰訊購17228，行使價400.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿10.4倍，行使價420元以下、3個月期以上、街貨低於30%產品中最高槓桿。

騰訊購16966，行使價365.8元，2023年8月25日到期，實際槓桿11.2倍，貼價。

騰訊牛66002，收回價320元，行使價317.2元，換股比率500，槓桿比率17.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛65997，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率11.5倍，遠牛。

騰訊沽17816，行使價329.8元，2023年9月26日到期，實際槓桿7.1倍，中期、輕微價外。

騰訊熊67558，收回價360元，行使價362.8元，換股比率500，槓桿比率12.0倍，近熊。

騰訊熊60842，收回價370元，行使價372.8元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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