【高盛推介】騰訊連跌5日 資金積極趁低吸納
2023年06月26日 11:43
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股由上周一(19日)起連跌，上周五(23日)失守340港元水平，今(26日)早繼續走低。現報336.2元，跌約0.2%，為連續第5日下跌。有券商指對騰訊等的優質遊戲獲國家新聞出版署批出版號，對後市表現感到樂觀，並料今年將有約1,000至1,100款網遊獲批。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於上周二至上周五共錄得約5,340萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約150萬元。
投資者如看好騰訊，認購證方面的中短期選擇可留意輕微價外的高槓桿騰訊購(16666)，適合短線部署。高槓桿選擇可留意屬行使價420元以下、3個月期以上、街貨低於30%產品中最高槓桿的騰訊購(17228)。貼價選擇可留意騰訊購(16966)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(66002)，遠牛選擇可留意騰訊牛(65997)，與現價有約15及25元收回距離。
騰訊購16666，行使價380元，2023年8月28日到期，實際槓桿12.2倍，中短期、輕微價外、高槓桿、適合短線部署。
騰訊購17228，行使價400.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿10.4倍，行使價420元以下、3個月期以上、街貨低於30%產品中最高槓桿。
騰訊購16966，行使價365.8元，2023年8月25日到期，實際槓桿11.2倍，貼價。
騰訊牛66002，收回價320元，行使價317.2元，換股比率500，槓桿比率17.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛65997，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率11.5倍，遠牛。
騰訊沽17816，行使價329.8元，2023年9月26日到期，實際槓桿7.1倍，中期、輕微價外。
騰訊熊67558，收回價360元，行使價362.8元，換股比率500，槓桿比率12.0倍，近熊。
騰訊熊60842，收回價370元，行使價372.8元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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