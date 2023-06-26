沙特能源園區SPARK與和記港口簽訂經營權協議

左起：SPARK戰略與業務發展副總裁Nabil Chaachou、SPARK總裁兼首席執行官Saif Al Qahtani、和記港口集團董事總經理葉承智及和記港口中東及非洲董事總經理蔡榮傑出席簽約儀式。

沙特阿拉伯薩勒曼國王能源園區(SPARK)與和記港口宣布簽訂經營權協議，以管理和營運SPARK內的保稅國際陸港及物流區域。

該經營權授予SPARK與和記港口之屬下機構Colour Path Holdings Limited新成立的合資企業——Energy City Logistics Company(ECLC)。

SPARK位於沙特阿拉伯東部省份，佔地50平方公里，為全球能源樞紐。SPARK擁有總值4億美元的高端物流設施。在經營權下，ECLC將成為該設施的獨家營運商。新設施將提供各種貨櫃箱、散雜貨和項目貨物的處理服務、以及堆場、倉儲、清關、保稅和非保稅物流解決方案，以滿足SPARK能源產業生態圈的各種發展需要。陸港將通過整合未來的海灣阿拉伯國家合作委員會(GCC)鐵路線、公路和連接到SPARK站點的多條高速公路，加速東部省作為區域物流發展的動力。