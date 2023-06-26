俄兵變結束仍有隱憂 資金或流入「避風港」

俄羅斯僱傭兵瓦格納集團(Wagner Group)上周六(24日)發動的兵變閃電落幕，投資者觀望隨後局勢變化，部分可能將資金轉投例如美國債券、美元及大宗商品等「避風港」。

外媒報道，瓦格納集團首領普里高津與俄羅斯總統普京「傾掂數」，並同意撤軍，惟經此一役，普京的權力勢必被削弱，並為俄國政局埋下不穩定種子。一旦俄國局勢動盪，擔心其核武將發生什麼變化。

報道引述投資者透露，關注俄羅斯對美國國債等避險資產的潛在影響，以及大宗商品價格的影響，因為俄羅斯是重要的能源和糧食供應國。

澳洲聯邦銀行策略師Joe Capurso指出，俄國兵變是在市場休市期間開始和結束，因此市場當時沒有立即反應。但是問題可能還沒有解決，因為如果出現新動向或惡化，對美元或日圓都有利。

道明證券美國利率策略主管Gennadiy Goldberg指出，如果俄羅斯高層的領導力仍存在不確定性，投資者可能轉向一些避險資產。LPL金融的全球策略師Quincy Krosby則表示，市場通常不會對正在上演和不確定的事件作出很好的回應。他指出，如果不確定性升高，美國國債將會被搶購，黃金也會被追捧，日圓在類似情況通常會上漲。

Monex駐華盛頓的交易主管Juan Perez預計，匯率將對俄羅斯動盪作出反應。儘管混亂可能推高美元，日圓也會回升，投資者將對中國資產的持有更加保持謹慎。此外，今年下半隨着俄羅斯軍隊從烏克蘭撤退，以保護自己祖國安全，預計投資者將轉投歐元懷抱。