ChatGPT使用量將出現負增長　致命原因係...

Open AI旗下聊天機械人ChatGPT面世，令全球掀起人工智能(AI)熱潮，並預期AI將以幾何級數的速度進步。然而，事情發展並不似預期，外媒報道，ChatGDP似乎進入了瓶頸期，使用率正在急速下降，原因除了隱私問題，致命傷是它竟然「變笨」了。

6月初已討論指ChatGPT「變笨」，有國外AI業者分享了論證GPT變笨的文章。作者用GPT-4的API做測試，透過簡單的計算題得出一些結果，3月14日GPT-4獲得滿分，但是6月13日的GPT-4僅勉強可拿50分，從數字上來看，的確有愈來愈笨的趨勢。

當時Open AI開發者推廣大使Logan Kilpatrick為此解畫，指自3月14日發布GPT-4以來，大模型的本體一直處於靜態，不存在大量外部數據污染模型的情況，但他承認大模型本身就存在不穩定性，因此對相同的提示詞，仍會存在回答前後不一致的情況。

此外，ChatGPT也沒有想像中那麼普及。根據摩根士丹利4月進行的調查顯示，2,000名受訪者中，只有19%使用過ChatGPT；4%表示會依賴使用ChatGPT。另外，美國Pew研究中心在今年3月對過萬名美國成年人展開調查，結果顯示18%受訪者聽說過很多關於ChatGPT的消息，39%的人稍微聽說，42%受訪者根本沒聽說過。

有網站數據分析數據顯示，自今年1月起，ChatGPT的使用量增長持續放緩，由1月的131.6%，逐漸放緩至5月的2.8%，6月極可能轉為負增長。而造成這個結果的因素，除了基數效應外，就是ChatGPT「變笨」了。有長期使用ChatGPT的用戶提到，它更像是升級版的Google，確實帶來某些協助，但無法取代人類或資深工作者。