【高盛推介】美團低開後回穩 資金趁低吸納
2023年06月26日 14:20
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周五(23日)跌約2.3%，今(26日)早輕微低開後早段曾反彈，但及後再跌，目前則見再度回穩，現報124.6元，微約不足0.1%，目前為連續第5日下跌。美團公布，聯合創始人王慧文因個人健康原因，辭去非執行董事、授權代表和提名委員會成員職務。
觀察個股輪證資金流向，美團好倉於上周獲資金連日趁低吸納，上周一至上周五皆錄得資金流入，合共約2,280萬元。淡倉於同期則共錄得約540萬元資金流入。
投資者如看好美團，認購證方面的貼價選擇可留意高敏感度美團購(16519)。低面值選擇可留意高槓桿美團購(14872)。中長期選擇可留意美團購(17399)。牛證方面的近牛選擇可留意美團牛(65292)，遠牛選擇可留意美團牛(65291)，與現價有約15及25元收回距離。
美團購16519，行使價138.08元，2023年11月24日到期，實際槓桿5.1倍，貼價、高敏感度。
美團購14872，行使價160.1元，2023年10月26日到期，實際槓桿7.1倍，低面值、高槓桿。
美團購17399，行使價148.98元，2024年4月25日到期，實際槓桿3.9倍，中長期。
美團牛65292，收回價110元，行使價107元，換股比率100，槓桿比率7.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團牛65291，收回價100元，行使價97元，換股比率100，槓桿比率4.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團沽15488，行使價112.7元，2023年8月28日到期，實際槓桿7.6倍，屬2個月以上最高槓桿產品之一。
美團熊61463，收回價140元，行使價142.5元，換股比率100，槓桿比率6.8倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
美團熊53246，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率4.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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