周樂樂：市場受制於中美利差擴大　關注硬科技的機會

過去一周，因端午節假期，A股僅有三天交易日，滬深兩市全線收跌，其中，上證50與科創50週跌幅超過3%。申万一級行業中，4個升，27個跌，其中，最強的三大行業是國防軍工（+2.78%）、汽車（+0.74%）與公用事業（+0.26%），最弱的三大行業是建築材料（-6.01%）、傳媒（-5.98%）與商貿零售（-5.09%）。數據上看，市場整體走弱，行業分化明顯，資金偏愛國策支持的國防軍工、汽車等行業，而與宏觀經濟相關度高以及近期熱門題材的行業大幅走弱。

最近，因核心通脹率增速放緩不及預期，歐洲央行上週加息，並表示年內仍繼續加息。因近期經濟數據向好，美國官員表示美國經濟衰退的概率在下降，美聯儲主席鮑威爾表示年內再加息，這言論超出原先停止加息的預期。認為歐美加息預期將導致市場利率上限預期上升，高利率水平將短期抑制資本市場表現，尤其是對新興市場衝擊較大。中線看，美國、法國、德國等製造業PMI數據已經開始萎縮，預計歐央行與美聯儲加息接近尾聲，過激加息的概率不大。

短期受衝擊最大的是正處於降息週期的中國市場，近期國內央行下調短期與中期的利率，並在公開市場上釋放更多流動性，原本是刺激市場利好因素，卻在歐美利率上限預期上升的背景下變成利空消息。上周美元兌人民幣匯率升穿7.2，人民幣貶值憂慮加劇，市場憂慮國際資金短期流出中國資產，港股與A股出現資金拋售而下跌。

認為因中美利差擴大，短期港股與A股市場難以有整體走強，但是中國外部與內部環境的改善，市場有結構性行情機會。最近中美兩國高層會談，以及中國領導人出訪歐洲多國，中美關係關係與中歐關係有望邊際改善，這對國際政治秩序是個重大利好。國際因素仍需要謹慎俄烏衝突出現新局勢，烏克蘭發起反攻的關鍵時刻，俄羅斯出現瓦格納僱傭兵團叛變，市場擔憂俄羅斯內亂導致更大範圍的衝擊，尤其是可能使用核武器的擔憂。同時，國內央行降息，發改委、商務部等發布促進消費、促進更大的對外開放等。認為近期國內將繼續落實逆週期調控的政策，有望利於穩定並扭轉市場悲觀情緒。

認為不需要對港股與A股短期低迷而感到失望，目前是中期布局機會。投資策略方面，繼續留意關注硬科技創新的結構性行情，尤其是國家政策大力扶持的先進製造業、創新科技等發展；國家將推出刺激需求回升的政策，將有望使低迷的消費品與服務業進入周期回升等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂