離岸人幣兌美元曾失守7.24 道期跌34點
2023年06月26日 16:18
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美匯指數報102.69；港匯見7.8281；離岸人民幣(CNH)曾跌穿7.24美元，最新報7.2382；美元兌日圓報143.15；歐元處1.0894；英鎊報1.2739。金價一度站上1,930美元。油價向好，布油報74.14美元，紐油報69.36美元。比特幣企3萬美元水平。道指期貨跌34點。
●市後關注點
-22:30 美國6月達拉斯聯儲商業活動指數
●恒生指數全日收報18,794點，跌95點或0.51%，連跌5日。國企指數收報6,372點，跌22點或0.35%；科技指數收報3,872點，跌6點，主板成交838億港元。https://reurl.cc/7k0gab
●滬深三大指數齊挫逾1%，外資淨買入21億人幣。https://reurl.cc/VLzrdR
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●報告：2030年中國養老金資產規模料逾22萬億人幣。
●全球再生能源需求創紀錄，惟未動搖化石燃料地位。
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