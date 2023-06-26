離岸人幣兌美元曾失守7.24 道期跌34點

美匯指數報102.69；港匯見7.8281；離岸人民幣(CNH)曾跌穿7.24美元，最新報7.2382；美元兌日圓報143.15；歐元處1.0894；英鎊報1.2739。金價一度站上1,930美元。油價向好，布油報74.14美元，紐油報69.36美元。比特幣企3萬美元水平。道指期貨跌34點。

●市後關注點

-22:30 美國6月達拉斯聯儲商業活動指數

●標普全球下調中國經濟增長預測至5.2%。

●日圓企7個月低位，財務省官員稱不排除干預。

●報告：2030年中國養老金資產規模料逾22萬億人幣。

●全球再生能源需求創紀錄，惟未動搖化石燃料地位。

●俄兵變結束仍有隱，資金或流入「避風港」。

●ChatGPT使用量將出現負增長，致命原因係...

●滙豐傳2027年將倫敦總部遷離金絲雀碼頭。

●阿里旗下盒馬鮮生傳最快11月中進行IPO。

●蔣東強10月起任中電首席執行官，接替藍凌志。

●京東據報將新設創新零售部，閆小兵回歸掌舵。