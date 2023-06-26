黃竹坑工廈活化項目Metro South招租　料今年末季開業

近年不少工業大廈活化轉型，金寶集團旗下黃竹坑工廈活化項目Metro South，打造為兩座相連的寫字樓及酒店，總投資額約6億港元。項目已取得入伙紙，現正展開招租工作，預計今年第4季開業。

金寶集團主席李秀恒指出，物業位於黃竹坑道39至43號，距離港鐵黃竹坑站約2分鐘步程，並設有蓋天橋連接。項目第一座為寫字樓，單位面積約2,057至8,536方呎，第二座為主打月租的酒店Shama Hub，提供139間客房，戶型函蓋開放式至兩房連套房間隔。

他指出，寫字樓部分今日正式宣布招租，目標租客為金融創科行業，而本月初已有企業落實進駐，該基金公司承租約2,000多方呎樓面，並透露另有兩家機構正在洽詢，包括一家非牟利機構。項目寫字樓可租樓面約8萬方呎，目標呎租約24元水平，不包括每方呎約3.85元的管理費。

該項目預計今年10月開幕，設計意念主要是為海外人才和企業，提供一站式的辦公和住宿空閒、以及商務支援及生活起居等服務。

此外，高力獲委託負責項目招租事宜，該行商業物業服務主管顏慧萍表示，近年已有不少國際企業進駐黃竹坑，預料該區租金平穩發展，整體寫字樓租金則料升約2%。