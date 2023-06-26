ISSB推ESG準則　要求企業向投資者披露可持續風險及機遇

國際環境、社會及管治(ESG)準則出爐！國際可持續準則理事會(ISSB)刊發首批IFRS S1和IFRS S2準則，前者旨在使公司能夠向投資者報告其在短期、中期和長期面臨的可持續相關風險和機遇，後者則規定具體的氣候相關披露要求。

ISSB 主席Emmanuel Faber表示，兩套準則是18多個月的工作成果，旨在協助企業以穩定、可比較和可驗證的方式講述其可持續的故事，而該會一直積極聽取市場意見，以確保有關準則能保持相稱適度，形成投資決策相關的披露，相信「更好的信息披露，會帶來更好的經濟決策」。

ISSB準則旨在確保公司在同一報告中同時提供可持續相關信息及財務報表，與國際財務報告準則(IFRS)具相同基礎概念。目前IFRS在全球逾140個國家和地區採用，故ISSB準則將適用於世界各地。ISSB指，將與各國及企業合作，以支持準則採用，而首要工作是建立實施過渡工作組，讓企業能執行有關標準。

IFRS基金會受託人主席Erkki Liikanen表示，在二十國集團(G20)和其他組織的支持下，全球基准方法將為投資者提供具有全球可比性的可持續相關披露，而有關披露或可能改變市場價格，但不會限制各國家或地區要求額外的披露，並能理順報告內容。