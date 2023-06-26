明雋最快周內推售　經美聯買入或獲8800元禮券

該盤首批單位佔八成售價為500萬元以下，買家可承造九成按揭。項目於剛過去周末共錄1,500人次參觀，當中四成來自土瓜灣，亦有來自港島投資客，當中連天台特色單位不乏查詢，現正考慮推出特色戶。

此外，美聯物業與經絡按揭轉介為項目提供置業及按揭優惠，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，首批單位價單較區內半新盤低約一成，開放式戶折實價378.56萬港元起，預期入伙後呎租可達約60元，回報率料約4厘水平。

為配合項目銷售，該行特別推出置業優惠，由即日起至7月31日，首6名經由該行購買任何單位，可獲贈價值8,800元購物禮券，總值逾5萬元。他續稱，近月一手市場轉旺，預計7月一手成交量可達約1,500至2,000宗，將按月急升。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，項目主打開放式至一房單位，所有單位折實後均可透過按揭保險計劃承造高成數按揭，該公司為該盤買家提供按揭計劃，按揭成數高達九成，按息全期低至銀行同業拆息(Hibor)加1.3厘，上限低至最優惠利率(P)減2.25厘，即封頂息率低至3.5厘，現金回贈高達2.8%，年期最長30年，另特享高存息戶口。