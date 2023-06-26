歐舒丹：內地銷售向好　核心品牌4月按年增近1倍

他又透露，主品牌在「618」購物節期間，在天貓平台錄銷售增長約11至12%，京東則增長20%，兩個平台加起來則增長約15%。

目前集團在內地有大概230間分店，較之於部分競爭對手的300至350間，仍有很多擴張空間，特別是三四線城市。集團計劃核心品牌「L’OCCITANE en Provence」本財年在內地開10至15間新舖，至於「Grown Alchemist」將於下個月進軍內地市場，連同現有品牌「ELEMIS」可能會再多開數家分店。

他又提到，新收購的品牌「Sol de Janeiro」表現非常好，包括大本營美國，品牌亦已擴至歐洲市場，上個月亦已透過Sephora進軍香港，之後亦會以同樣方法打入馬來西亞等市場。明年則考慮把該品牌擴張至內地。